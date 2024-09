Obwalden Die Stromrechnung fällt ab nächstem Jahr um einiges höher aus – das EWO muss die Preise massiv anheben Die Energiepreise steigen und die Trockenheit verhindert die Produktion von heimischem Wasserstrom. Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) rechnet mit einem schlechten Geschäftsjahr und muss auf 1. Januar 2023 die Preise massiv erhöhen. EWO-CEO Thomas Baumgartner erklärt im Interview die schwierige Lage.

Thomas Baumgartner, Geschäftsführer des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO) und Giswiler FDP-Kantonsrat. Bild: PD

Konnte das EWO in den letzten Wochen Wasserstrom produzieren, oder standen die Anlagen still?

Thomas Baumgartner: Wir haben im EWO zwei grosse Wasserkraftwerke. Das Kraftwerk Hugschwendi Stöckalp hat zwei Turbinen und das Kraftwerk Unteraa vier Turbinen, eine davon produziert elektrische Energie für die SBB beziehungsweise die Zentralbahn. Seit Anfang Juli 2022 mussten wir die Maschinen abschalten. Als einzige Maschine produzierte nur noch diejenige der SBB elektrische Energie. Am 11. August 2022 mussten wir auch diese Maschine abschalten. Nach den Niederschlägen vom 19. und 20. August 2022 konnten die Maschinen wieder einige Stunden elektrische Energie produzieren. Aber gemäss den Wetteraussichten werden auch in den kommenden Tagen die Produktionszeiten sehr gering ausfallen.

Das Kraftwerk Unteraa ist ein Wasserkraftwerk am Lungerersee auf dem Gebiet der Gemeinde Giswil und hat vier Turbinen. Bild: PD

Wie sah es denn über längere Sicht aus?

Grundsätzlich hatten wir seit dem Hochwasser vom Juli 2021 eher wenig Niederschlag. Im Winter lag auch wenig Schnee und die Schneeschmelze fiel 2022 schlecht aus. Und wie bereits bekannt, war der Sommer für uns als Wasserkraftproduzent viel zu trocken.

Es gibt ja immer wieder Schwankungen. Wie extrem war denn diesen Sommer die Trockenheit in Obwalden für die Stromproduktion?

2022 ist schon sehr extrem. Eine solche Situation hatten wir sicher noch nie. Auch älteren oder pensionierten Mitarbeitenden ist eine ähnliche Situation nicht bekannt.

Wie gross war der Ausfall an Wasserkraft?

Die Eigenproduktion lag im ersten Halbjahr 2022 rund 13 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Das zweite Quartal von April bis Juni ist sehr schlecht ausgefallen. Die produzierte Energie lag mehr als 32 Prozent unter Budget. Der Juli ist auch sehr schlecht ausgefallen und der August 2022 wird wohl auch nicht viel besser.

Das heisst, es muss viel Strom anderweitig eingekauft werden. Wie viel teurer ist denn der eingekaufte Strom?

Vor einem Jahr konnte der Strom am Markt noch für rund 6 bis 8 Rappen pro Kilowattstunde eingekauft werden. Aktuell liegen die Preise um ein Vielfaches höher, bei rund dem sechs- bis zehnfachen. Wenn wir für den November noch Strom einkaufen wollen, so kostet dieser über 100 Rappen pro Kilowattstunde. Diese Entwicklung ist doch extrem.

Wie wird sich das in der EWO-Jahresrechnung auswirken?

Die schlechte Wasserkraftproduktion und die extremen Strommarktpreise führen zu sehr hohen Beschaffungskosten. In diesem Jahr können diese nicht den Kundinnen und Kunden weiterverrechnet werden. Das heisst, das EWO muss diese Mehrkosten tragen. Das wird sich unweigerlich auf das Jahresergebnis auswirken. Wir rechnen mit einem schlechten Jahresergebnis. Wir hoffen noch auf viel Regen im September bis Dezember. Das würde uns auf jeden Fall helfen.

Müssen die Privatkunden mit Preiserhöhungen rechnen? Ab wann und in welchem Ausmass?

Ja, die Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung müssen ab dem neuen Kalenderjahr, das heisst ab dem 1. Januar 2023 mit höheren Strompreisen rechnen. Die Preise werden noch diese Woche vom Verwaltungsrat genehmigt. Anschliessend erfolgt bis spätestens am 31. August 2022 die Publikation.

Da der Verwaltungsrat die neuen Preise noch nicht genehmigt hat, kann ich noch nicht näher darüber informieren. Aber gemäss einer Umfrage des Verbands Schweizer Elektrizitätsunternehmen wird die Hälfte, welche an der Umfrage teilgenommen haben, die Preise zwischen 35 und 50 Prozent erhöhen müssen. Dank der eigenen Wasserkraftproduktion des EWO können wir die Preisaufschläge etwas dämpfen.

Wie sieht es bei den gewerblichen Grosskunden aus? Da gibt es ja anscheinend noch gröbere Erhöhungen.

Dies ist korrekt, gewisse Grosskunden werden auf 2023 mit massiven Erhöhungen konfrontiert sein. Marktkunden, bei denen Ende Jahr der Vertrag ausläuft, sind mit happigen Preiserhöhungen konfrontiert. Da kann es sein, dass ein Kunde ohne die Preiskomponenten Netznutzung und Abgaben aktuell noch einen Energiepreis von 5 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde hat. Im Kalenderjahr 2023 kann dieser ohne weiteres bei mehr als 70 Rappen pro Kilowattstunde liegen. Das ist dann schon extrem.

Aber wir haben unsere Grosskundinnen und Grosskunden seit mehr als einem Jahr immer wieder auf die Preisentwicklung hingewiesen und kommuniziert, dass diese am Steigen sind. Aber der Entscheid liegt beim Unternehmen, einen Vertrag abzuschliessen oder nicht. In diesem Jahr war Warten sicher die schlechteste Option.

Am Wochenende hat es geregnet. Bewirkte das schon etwas? Konnte das EWO Wasserstrom produzieren?

Wir konnten kurzzeitig einige Stunden etwas elektrische Energie produzieren. Wenigstens etwas. Aber die Zuflüsse gehen dann wieder sehr schnell zurück und dann müssen die Maschinen wieder abgestellt werden. Aktuell sieht das Wetter ja wieder viel zu trocken aus. Aber ab und zu können die Maschinen wieder für einige Stunden in Betrieb genommen werden.

Der Einsatz der Maschinen wird täglich geplant und in unsere Systeme eingepflegt. Dann funktioniert alles automatisch. Bei extremen Niederschlägen, wie dies am Freitag, 19. August 2022, der Fall war, müssen unsere Mitarbeitenden manuell eingreifen. Dies kann dann auch an einem Samstag oder Sonntag sein.

Wie viel Regen würde es brauchen, bis das EWO wieder von einer «normalen» Lage sprechen könnte?

Die Böden sind stark ausgetrocknet und saugen das Regenwasser auf. Auch der Grundwasserspiegel muss sich zuerst erholen können, damit wieder eine normale Situation herrscht. Es bräuchte normale Niederschläge über eine längere Zeit, damit sich der Zustand normalisiert. Zwei bis drei Wochen müssten es wohl schon sein.

Der gut gefüllte Lungerersee im Sommer 2019. Bild: Romano Cuonz

Das EWO muss beim Lungerersee gewisse Wasserhöhen einhalten. Möchten Sie diese angesichts der Lage ändern?

In der Konzession des Lungerersees ist ein Artikel vorgesehen, dass in speziellen Situationen, zum Beispiel bei Strommangellage, der Regierungsrat andere Vorgaben definieren kann. Diese Möglichkeit werden wir nutzen und als EWO in den kommenden Tagen einen Antrag an den Regierungsrat stellen, die Koten anders zu definieren. Als EWO und Bewirtschafter der Wasserkraftwerke bringt eine Aufhebung der Koten mehr Flexibilität.

Macht denn eine solche Anfrage an die Regierung wegen der befürchteten Strommangellage im Winter überhaupt Sinn?

Ein Aussetzen der Kotenvorgaben macht sicher Sinn. Es geht hier nicht nur darum, die Koten nach unten zu ändern, sondern auch die oberste Kote anzupassen. So haben wir mehr Flexibilität bei der Nutzung des Lungerersees. Denn wir müssen im Herbst sicher mit intensiven Niederschlägen rechnen. Unser Ziel besteht aber darin, mit möglichst hohem See in den Winter zu starten.

Wie bereitet sich das EWO auf die kommenden Monate und auf eine mögliche Strommangellage vor?

Seit Anfang August haben wir eine spezielle Taskforce definiert. Dies ist eine Untergruppe des im EWO bestehenden Krisenstabes. Wir werden uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten, Problemerfassung erstellen, Massnahmen definieren und auch umsetzen. Mit der Taskforce können wir dann schnell unseren internen Krisenstab aktivieren. Zudem finden im September erste Gespräche mit dem Kanton Obwalden statt. Diese Kick-off-Sitzung wird sicher nicht die letzte sein. Weiter finden im September verschiedenste Informationsanlässe statt. Je nach Interesse werden wir weitere organisieren.

Wagen Sie überhaupt noch einen Ausblick in die Zukunft oder ist die Lage zu unberechenbar? Wie schätzen Sie die Entwicklung auf dem Strommarkt generell ein?

Aktuell ist die Lage sehr unberechenbar. Eine Prognose ist kaum möglich. Aber das Preisniveau wird auch die kommenden Jahre auf einem hohen Niveau bleiben. Ein Jahresband Strom kostet aktuell für das Jahr 2023 rund 70 Rappen, für das Jahr 2024 rund 35 Rappen und für 2025 rund 25 Rappen. Aber diese Preise ändern sich stündlich und aktuell ist nur eine Aufwärtsbewegung zu verzeichnen. Das heisst, wir müssen uns als Endkundinnen und Endkunden zukünftig auf höhere Strompreise einstellen.