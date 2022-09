Kanton Drei Unfälle auf Obwaldner Strassen fordern mehrere Verletzte In Giswil, Sachseln und Alpnach Dorf ereigneten sich drei Verkehrsunfälle. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu. In Giswil musste die Feuerwehr ausrücken.

Am Freitagabend, 23.09.2022, um 19:30 Uhr, kollidierte an der Sportplatzstrasse in Giswil eine 48- jährige Fahrradfahrerin mit einem Leitpfosten. Dabei kam sie zu Fall. Sie wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.

Die Unfallstelle in Giswil Bild: Kantonspolizei Obwalden

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam beim Restaurant Zollhaus in Sachseln ein 37-jähriger Tourist aus Israel mit einem Sportwagen von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit mehreren Parkplatzleuchten, Steinen, Signaltafeln und einem Metallgeländer. Der Lenker kam im Bachbett zum Stillstand. Zwei Personen wurden zum Teil mit Verdacht auf lebensbedrohliche Verletzungen mit der Rega und dem Rettungsdienst in ausserkantonale Spitäler gebracht. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Unfallstelle in Sachseln Bild: Kantonspolizei Obwalden

Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr kollidierte eine 34-jährige Fahrzeuglenkerin in Alpnach Dorf im Bereich Unteretschi mit einer Stützmauer. Personen wurden keine verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der bei der Fahrzeuglenkerin durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von 2,04 Promille (1.02 mg/L). Der Führerausweis musste die Lenkerin abgeben.

Die Unfallstelle in Alpnach. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Ebenfalls am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde der Kantonspolizei a der Mühlebachstrasse in Giswil ein Brand in einem Wohnhaus gemeldet. Der Schwellbrand an einem Ofen bzw. Kamin konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden. (rem)