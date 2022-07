Wegen der Trockenheit fehlt es auf der Alp Steinmeisen oberhalb von Sachseln an Wasser. Ein Superpuma der Schweizer Armee liefert Wasser aus dem Alpnachersee. Feuerwehrleute der Feuerwehr Sachseln bauten neben dem Hof einen grossen Pool, in den das Wasser aus dem Sack geleert wird. Das Wasser wird mit Schleuchen in einen Tank geleitet.