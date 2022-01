Obwalden Kanton erhöht Beitrag für energetische Gebäudesanierungen Dieses Jahr steht den Obwaldnern für energetische Sanierungen von Gebäuden 1,3 Millionen aus dem Förderprogramm zur Verfügung – gut ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr.

Das korporationseigene Industriegebiet Gorgen bezieht den Strom von Fotovoltaikanlagen. Bild: Pius Amrein (Giswil, 9. Juli 2021)

Der Regierungsrat hat das diesjährige Förderprogramm für Energieeffizienz und die Anwendung erneuerbarer Energien im Gebäudebereich verabschiedet, schreibt er in einer Mitteilung. Nach der vom Kantonsrat im vergangenen Dezember beschlossenen Erhöhung des Kantonsbeitrages für das Energieförderprogramm werden auch die Bundesmittel aus der CO 2 -Abgabe in diesem Jahr höher ausfallen als im Vorjahr. Mit total 1,3 Millionen Franken stehen so in Obwalden 300'000 Franken, also gut ein Drittel mehr, an Fördermittel für das Energieprogramm zur Verfügung als 2021. «In der Vergangenheit waren die Fördermittel teilweise schon vor Jahresende aufgebraucht. Die Erhöhung des Beitrages hilft uns bei der Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele», sagt Regierungsrat und Baudirektor Josef Hess auf Anfrage.

Fokus liegt auf Gesamtsanierungen

Im Inhalt bleibt das Förderprogramm 2022 jedoch fast identisch mit jenem des Vorjahres, abgesehen von zwei Anpassungen. So sollen nun die vorhandenen Mittel mehr für Gesamtsanierungen eingesetzt werden. So wird die Beitragshöhe für den Bonus der Gebäudehülleneffizienz um 20 Franken pro Quadratmeter Energiebezugsfläche erhöht. «Damit soll die besonders effiziente Gesamtsanierung in Zukunft interessanter werden», so Josef Hess.

Zudem umfasst das Programm neu auch Impulsberatungen im Bereich der grossen Mehrfamilienhäuser. Bis anhin war dies auf Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser bis sechs Wohnungen beschränkt. «Damit wollen wir den Ersatz der fossilen Heizungen durch erneuerbare Heizsysteme auch bei grösseren Objekten schneller vorantreiben.»

Das Förderprogramm 2022 umfasst nebst den Gesamtsanierungen und Impulsberatungen Einzelbauteilsanierungen, hocheffiziente Minergie-P-Neubauten, den Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien, den Einsatz von Holzenergie und Sonnenkollektoren sowie die kantonale Energieberatung. Die energetische Betriebsoptimierung und das Beratungsangebot mit dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (Geak plus) bleiben ebenfalls im Programm.

Das Förderprogramm 2022 ist inhaltlich ähnlich wie in den übrigen Zentralschweizer Kantonen, insbesondere in Nidwalden und Uri, ausgestaltet. Auch der Kanton Luzern erhöht die Beiträge. Er steuert für das aktuelle Förderprogramm rund 5,5 Millionen Franken bei – rund 3,5 Millionen Franken mehr als 2021. Zusammen mit dem Sockelbeitrag und der Ergänzung vom Bund stehen insgesamt rund 23 Millionen Franken für das Luzerner Förderprogramm Energie 2022 bereit. Seit 2019 wird das Budget jedes Mal ausgeschöpft. Die Fördergesuche müssen elektronisch über das Webportal portal.dasgebaeudeprogramm.ch erfasst werden.