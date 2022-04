Obwalden Engelberg macht über eine Million Franken Gewinn Auch Engelberg schreibt schwarze Zahlen, obwohl ein Verlust befürchtet worden war. Bei den Steuern gingen 5 Millionen Franken mehr ein als erwartet.

Aus dem Gemeindehaus Engelberg kommt eine erfreuliche Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde. Bild: Archiv Obwaldner Zeitung

Die Erfolgsrechnung 2021 der Einwohnergemeinde Engelberg schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1,1 Millionen Franken ab. Im Budget 2021 wurde noch mit einem Verlust von gut 708'000 Franken gerechnet. Das gute Ergebnis der Erfolgsrechnung macht es möglich, dass wie bereits in den Jahren 2016 bis 2019 auch im 2021 eine weitere Einlage in die finanzpolitischen Reserven getätigt werden kann. Diese beträgt nun 2,4 Millionen Franken. Wie die Gemeinde mitteilt, werden diese Reserven dringend für die anstehenden Grossprojekte wie beispielsweise das Schwimmbad Sonnenberg benötigt. Und wie bereits in den Jahren 2019 und 2020 wurde eine ausserordentliche Einlage in der Höhe von 500’000 Franken in das Eigenkapital Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung zur Sanierung vorgenommen.

Höherer Aufwand aufgrund der Covid-Pandemie

Für die Covid-19-Pandemie beträgt der Nettoaufwand rund eine halbe Million Franken. Darin sind zur Hauptsache folgende Kosten enthalten: Gemeindebeiträge an die Härtefallfinanzhilfe von rund 342’000 Franken, an die Covid-Fachstelle und an den Betrieb des Test- und Impfzentrums von rund 99’000 Franken sowie Gemeindebeitrag für die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (Defizitdeckung) des Kantons Obwalden von rund 33’000 Franken. Weiter sind Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Masken, Informationsmaterial, Tracing-Lösung «Traceomat», Covid-Beauftragten für die Destination Engelberg, kommunalem Test- und Impfbus von rund 84’000 Franken enthalten. Gleichzeitig konnte dem Kanton Obwalden der Betrag von rund 32’000 Franken als Beitrag an diese Massnahmen in Rechnung gestellt werden.

Erfreuliche Entwicklung beim Steuerertrag

Bei den Steuereinnahmen wurde im Budget 2021 mit einem Nettoertrag von 20,8 Millionen Franken gerechnet, eingegangen sind 25,8 Millionen. Das angestrebte Ziel wurde also mit Mehreinnahmen von rund 5 Millionen Franken deutlich übertroffen. Im Zusammenhang mit den erfreulichen Steuereinnahmen musste die Einwohnergemeinde Engelberg aber beim innerkantonalen Finanzausgleich mit knapp 2’5 Millionen rund 750’000 Franken mehr einzahlen als budgetiert.

Investitionen von rund Fr. 2,7 Mio.

Im Jahr 2021 investierte die Einwohnergemeinde Engelberg insgesamt rund 2,7 Millionen Franken. Budgetiert waren gut 2,9 Millionen. Die grössten Investitionen fielen an für die Sanierung des Musikschulhauses, die Beteiligung an der Sporthalle Engelberg AG, die Lawinenverbauung Sitenwald und das Hochwasserschutzprojekt Engelberg.

Am 24. Mai 2022 wird die Talgemeinde über die Rechnung 2021 befinden.