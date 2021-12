Obwalden Josef Reinhard wird 90: Er hat die Kamera noch heute stets in Griffweite Der Sachsler Fotograf Josef Reinhard feiert heute seinen 90. Geburtstag. Während Jahrzehnten dokumentierte er das Geschehen in der Region und war oft als erster am Unfallort.

Der Sachsler Fotograf Josef Reinhard, der «Katastrophen-Sepp», feiert am 29. Dezember 2021, seinen 90. Geburtstag Bild: Daniel Reinhard, (Sachseln 27. Dezember 2021)

Die meisten Spaziergänger sind im Sommer wahrscheinlich an der «Plakatwand» eines alten Giswiler Stalles achtlos vorübergegangen. Nicht so der Sachsler Fotograf Josef Reinhard, bekannt auch als «Katastrophen-Sepp». «Diese Ansicht an der Stallwand hat mich sofort fasziniert», berichtet der rüstige Jubilar im Gespräch mit unserer Zeitung, kurz vor seinem 90. Geburtstag. «Die Fotokamera habe ich auch heute noch stets in Griffweite», fährt er fort. So ist auch das entsprechende Bild entstanden. «Fast alles rund um das Covid-Plakat ist kaputt», sagt Reinhard dazu, «aber wie ein Mahnmal weist das intakt gebliebene Abstimmungsplakat symbolisch auf die zerstörerische Kraft von Covid-19 hin.»

Mit Ausnahme gewisser Altersbeschwerden sagt der Jubilar: «Ich fühle mich immer noch gut und bin deshalb auch heute noch auf der Suche nach Bildmotiven, die Anlass zum Nachdenken geben oder Unbekanntes und auch Humorvolles an den Tag bringen.»

«Wollte immer Fotograf werden»

Seit den Jahren, als der am 29. Dezember 1931 geborene Sepp mit seinem Vater Joseph Reinhard und der Fotokamera in der Hand als Knirps durch die heimatliche Gegend in Sachseln streifte, hat der heute 90-Jährige in Tausenden von meist schwarz-weissen Bildern neben dem Tagesgeschehen vieles sichtbar gemacht, was die meisten nicht sahen oder als unwichtig betrachteten. Was er als Kind von seinem Vater, der sich als Coiffeur nebenbei das Foto-Handwerk selbst aneignete, nicht erlernen konnte, holte er später als junger Bursche in der Lehre bei einem Luzerner Fotografen nach. «Denn für mich war als Bub immer klar gewesen, dass ich Fotograf werden wollte», blickt Reinhard heute zurück.

Die Obwaldner Fotografen-Dynastie Reinhard vervollständigte später der 1960 geborene Sohn Daniel. Während 37 Jahren hat er sich als renommierter Fotograf auf allen Formel-1-Strecken der Welt einen Namen gemacht.

«Katastrophen-Sepp» war meistens als Erster dort

«Irgendeinmal habe ich den Übernamen ‹Katastrophen-Sepp› erhalten», berichtet der 90-Jährige. «Ich war halt meistens als Erster dort, wo etwas passierte», sagt er fast entschuldigend. Landauf, landab, an sieben Tagen der Woche, im Sommer oder Winter, zu jeder Tages- und Nachtzeit erschien der Fahrer mit dem Autokennzeichen OW 777 jeweils am Ort des Geschehens.

Josef Reinhard ist immer noch auf der Suche nach originellen Motiven: Eine «Plakatwand» in Obwalden. Bild: Josef Reinhard

«Ich hatte mir mit der Zeit ein breites Netz an Informanten aus allen Kreisen aufgebaut», erzählt Reinhard. Eine gute Information sei ihm einen Fünfliber wert gewesen, «sodass die Leute manchmal zuerst mir und erst dann der Polizei oder Feuerwehr telefoniert haben», erzählt Reinhard mit seinem gewohnt schelmischen Lächeln. Kein Wunder deshalb, dass er dann und wann vor der Polizei oder Feuerwehr am Ort war.

«Irgendwie hatte ich auch ein besonderes Gespür oder eine feine Nase», fügt er schmunzelnd hinzu. So sei es vorgekommen, dass er mit seiner Frau Rösy und Sohn Daniel einen Familienausflug auf den Brünig plante, diesen dann aber kurzfristig auf den Glaubenberg umprogrammierte. Und siehe da: «Am Brünig passierte an diesem Tag nichts, am Glaubenberg fotografierte ich einen verunfallten Töff.»

Bilder fanden diverse Abnehmer

Selbstverständlich arbeitete der passionierte Fotograf Josef Reinhard nicht für Gottes Lohn. Porträts, Bilder von Reportagen, Jubiläen sowie Ansichtskarten, Leidbilder oder das Entwickeln von Filmen in seinem eigenen oder auswärtigen Labor wurden vom Auftraggeber bezahlt. Für die Bilder von Unfällen, Bränden, Überschwemmungen, Bergrutschen oder anderen Ereignissen waren die Tageszeitungen sowie das «Obwaldner Wochenblatt» Abnehmer, meist gegen ein wenig fürstliches Entgelt pro Bild.

Legendär war während Jahren der «Schlusspunkt» im «Obwaldner Wochenblatt». Sepp Reinhard lieferte wöchentlich humorvolle Bilder oder solche, die Verstecktes an den Tag brachten oder zum Nachdenken anregten. Sepp und Rösy Reinhard führten noch bis vergangenen Januar eine Papeterie mit Fotogeschäft an der Sachsler Bahnhofstrasse 3. Leider mussten Sepp, Daniel und dessen Familie am 8. April dieses Jahres von der Gattin, Mutter und Grossmutter Abschied nehmen.

Eine längst fällige Ehrung erhielt Sepp Reinhard 2019 mit der Verleihung des Obwaldner Kulturpreises. Damit wurde er gewürdigt für sein jahrelanges Schaffen um die reichhaltige und wertvolle Bilddokumentation von Land und Leuten des Kantons Obwalden.