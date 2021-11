Obwalden Das Angebot der Fachstelle Private Beistandspersonen wird rege genutzt Die neu geschaffene Fachstelle Private Beistandspersonen des Kantons Obwalden hat ihren ersten Anlass durchgeführt. Dabei wurde das Engagement von 150 Beiständinnen und Beiständen gewürdigt.

Seit Mai 2021 nimmt sich die Fachstelle Private Beistandspersonen den Fragen und Anliegen der Privaten Beistandspersonen an. Das Angebot werde bereits rege benutzt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Stelle wurde im Rahmen der kantonalen Evaluation des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts als eine von mehreren Massnahmen geschaffen. Die vormals zuständigen Gemeindesozialdienste haben diese Aufgabe an die in der Kesb integrierte Fachstelle abgegeben. Die neue Fachstelle sei neben der Beratung auch für die die Rekrutierung, Schulung und Instruktion der privaten Beiständinnen und Beistände verantwortlich. Sie biete ein grosses Fachwissen, das unkompliziert im persönlichen Kontakt oder via Internet auf der Website des Kantons Obwalden abgerufen werden könne.

Reto Geiser, Leiter Fachstelle Private Beistandspersonen. Bild: PD

Wer aufgrund von Krankheit, geistiger Beeinträchtigung oder Unerfahrenheit die eigenen Interessen nicht selber wahrnehmen oder niemanden damit beauftragen kann, erhält Unterstützung durch eine Beiständin oder einen Beistand. Im Kanton Obwalden werden aktuell von 319 Beistandschaften für Erwachsene 147 durch Privatpersonen geführt. Diese stammen oft aus dem nahen familiären Umfeld. Sie sorgen in dieser Funktion für gute Rahmenbedingungen im Alltag und kümmern sich um die Administration und Finanzen. Das sei eine verantwortungsvolle und nicht immer einfache Aufgabe.

Gemäss Mitteilung haben sich die Zahlen im Erwachsenenschutz im Gegensatz zum Kindesschutz in den letzten 20 Jahren kaum verändert. Im schweizweiten Vergleich liege Obwalden weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt.

Am 16. November hat die Fachstelle alle privaten Beistandspersonen von Obwalden zur künftig jährlich stattfindenden Weiterbildungsveranstaltung eingeladen. Am diesjährigen Anlass erläuterte der Stellenleiter Reto Geiser die Aufgaben und Angebote der Fachstelle. «Dieser Anlass dient zum Informationsaustausch und soll gleichzeitig auch die Wertschätzung für das grosse Engagement der privaten Beistandspersonen zum Ausdruck bringen», erklärt er. (cn)