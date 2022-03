Obwalden Flüelistrasse muss ausgebaut und saniert werden Der Regierungsrat Obwalden hat für die Strassenarbeiten im Abschnitt Salzbrunnen bis Sattel einen Objektkredit von 3,6 Millionen Franken erteilt.

Die Kapelle in Flüeli-Ranft ist motorisiert nur über die Flüelistrasse erreichbar. Bild: Kristina Gysi (Sachseln, 14. Mai 2021)

Die Flüelistrasse stellt als Kantonsstrasse die Verbindung zwischen dem Dorf Sachseln und dem Weiler Flüeli-Ranft dar. Sie ist für Reisecars die einzige Verbindung zum Wallfahrtsort Flüeli-Ranft und weist laut einer Medienmitteilung des Obwaldner Regierungsrates einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1400 Fahrzeugen und einen hohen Schwerverkehrsanteil von fünf Prozent (insbesondere Reisecars) auf.

In den vergangenen Jahren wurde die Flüelistrasse ab der Brünigstrasse im Dorfzentrum von Sachseln bis zur Salzbrunnenbrücke erneuert und ausgebaut. «Mit dem Abschnitt Salzbrunnen bis Sattel soll nun der letzte Abschnitt der Flüelistrasse in drei Etappen erneuert und ausgebaut werden. Zudem sollen sicherheits- und bautechnische Mängel behoben werden», wird Baudirektor Josef Hess in der Mitteilung zitiert.

Fussgängerweg und Velostreifen

Insbesondere die gegenwärtige Fahrbahnbreite von 5,15 Metern sei für die Begegnungsfälle Traktor/Personenwagen und Reisecar/Reisecar ungenügend. Im ganzen Abschnitt fehle auch eine systematische Strassenentwässerung und die Abdichtung der Brücke Salzbrunnen weist Schäden auf.

Um diese Mängel zu beheben, hat das Bau- und Raumentwicklungsdepartement ein Bauprojekt ausgearbeitet, das vom Regierungsrat an seiner Sitzung vom 22. März 2022 bewilligt worden ist. Mit dem Bauprojekt soll einerseits der Ausbaustandard für Verbindungsstrassen/Hauptstrassen mit mittlerem Verkehrsaufkommen hergestellt werden. Andererseits beinhaltet das Projekt eine Erneuerung des Strassenkörpers zwischen Salzbrunnen und Nawandel, die Ergänzung der Strassenentwässerung sowie die Sanierung der Brücke Salzbrunnen. «Auch ein bergseitiger Velostreifen von der Salzbrunnenbrücke bis zum Dorf Flüeli wird erstellt», so Josef Hess.

Das Bauprojekt umfasst laut Mitteilung auch Massnahmen, welche in die Zuständigkeit der Einwohnergemeinde Sachseln fallen würden, aber zur Nutzung von Synergien zusammen ausgeführt werden. So sollen beispielsweise die sich im Projektperimeter befindlichen Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut werden. Zur Schaffung einer sicheren Fussgängerverbindung zum Dorf Flüeli werde entlang der Flüelistrasse zwischen Nawandel und Sattel ein Fussweg realisiert.

Baubeginn im Mai

Die Gesamtkosten des Bauprojekts betragen 4,1 Millionen Franken, teilt der Regierungsrat weiter mit. Die Einwohnergemeinde Sachseln und die Korporation Sachseln beteilige sich mit 467'500 Franken an den Kosten. Für die restlichen Kosten erteilte der Regierungsrat einen Objektkredit in Höhe von 3'632'500 Franken. Das Projekt ist Bestandteil des vom Kantonsrat am 2. Dezember 2021 erteilten Rahmenkredits für das Bauprogramm Kantonsstrassen 2022 bis 2027.

Der Baubeginn der ersten Etappe ist für den 2. Mai 2022 geplant und dauert bis Ende Jahr. Die Etappen zwei und drei sind in den Jahren 2023 und 2024 geplant. Während der Bauarbeiten bleibt die Strasse geöffnet. Abschnittsweise wird der Verkehr einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt. (nke)