Obwalden führt Maskenpflicht an der Kantons- und der Berufsschule ein – mit Ausnahmen Gymnasiasten und Berufsschüler müssen sich im Kanton Obwalden mit Masken eindecken. Ausserhalb des Klassenzimmers gilt ein Maskenobligatorium. Ob alle den Schulstart am Montag miterleben werden, ist noch unklar. Einzelne dürften wohl in Selbstisolation sein.

Mit Beginn des neuen Schuljahrs gilt am Gymnasium und der Berufsschule eine teilweise Maskenpflicht. Am Donnerstag informierte das Bildungs- und Kulturdepartement die Öffentlichkeit darüber. Betroffen von der Maskenpflicht sind rund 530 Gymnasiasten (inklusive Engelberg) und rund 870 Berufsschüler. Hinzu kommen rund 150 Lehrpersonen.

In Engelberg hat die Schule bereits begonnen – und mit ihr die Maskenpflicht. Bilder: Beat Christen (13. August 2020)

Obwalden regelt den Umgang mit dem Coronavirus in den Schulhäusern verhältnismässig spät. Im Juli gab der Kanton Luzern bekannt, dass er eine Maskenpflicht einführt. Kurz darauf bestätigte der Kanton Nidwalden gegenüber unserer Zeitung, dass Kollegi- und Berufsschüler auch im kommenden Schuljahr keine Masken tragen müssen.

Mindestabstand wird im Schulzimmer gewährleistet

Während in der Obwaldner Volksschule Masken im Grundsatz nicht zum Einsatz kommen, gilt die Maskenpflicht auf den höheren Schulstufen «aufgrund des höheren Alters sowie der grösseren Mobilität», wie es in der Mitteilung heisst. Allerdings mit Ausnahmen: So dürfen Schüler und Lehrpersonen die Masken während des Unterrichts abnehmen, solange der Mindestabstand eingehalten wird. An der Kantonsschule Sarnen haben alle Lernenden Einzelpulte. Diese werden auseinandergeschoben. Am Berufsbildungszentrum ist dies nicht möglich. Dort werden Plexiglasscheiben installiert. Doch weshalb gilt die Maskenpflicht nur in den gemeinsam genutzten Räumen? Peter Gähwiler, Departementssekretär des Bildungs- und Kulturdepartements, erklärt: «Ausserhalb der Klassenzimmer ist das Contact-Tracing schwieriger umsetzbar.»

Im Schulzimmer und in den Pausen werde darauf geachtet, dass sich die Klassen möglichst nicht durchmischen. Dank dieser Massnahme soll sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreiten, falls es in einer Klasse zu einem Coronafall kommen sollte. Wie der Kanton darauf reagieren würde – sprich, ob die ganze Klasse in Quarantäne müsste – ist offen. Darüber entscheidet der Kantonsarzt. Gähwiler sagt:

«Unser Ziel ist es, dass ein ordentlicher Unterricht möglich ist und gleichzeitig die Gesundheitsmassnahmen umgesetzt werden können.»

Homeschooling oder ein Halbklassenunterricht sind derzeit kein Thema. Der Departementssekretär betont aber: «Je nach Entwicklung der Pandemie werden die Schutzmassnahmen angepasst.»

Bereits Erfahrung mit der Maskenpflicht an der Schule hat man in Engelberg. Dort hat der Unterricht am vergangenen Montag begonnen. Rund 300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Stiftsschule, die Sportmittelschule oder die IOS Engelberg auf dem Gelände des Klosters. Auch dort gilt in den Gebäuden die Pflicht, eine Maske zu tragen. Diese darf aber im Unterricht abgenommen werden, solange der Mindestabstand eingehalten wird. «Im Einzelgespräch zwischen Lehrpersonen und Schülern oder bei Gruppenarbeiten muss deshalb eine Maske getragen werden», sagt der Rektor der Stiftsschule, Pater Andri Tuor.

Umsetzung in Engelberg klappt bereits gut

Das Umsetzen dieser Regelung wird im Kloster genau kontrolliert. Schüler, die von extern kommen, betreten das Gebäude über einen separaten Eingang. Dort müssen sie ihre Hände waschen und die Maske anziehen. «Wir sind deutlich strenger, als dies der Kanton vorschreibt», sagt Pater Andri. «Das hat damit zu tun, dass wir drei Internatsschulen im Haus haben. Die Jugendlichen kommen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland, da ist das Ansteckungsrisiko höher.» Unter anderem besuchen Jugendliche aus Russland, Thailand und Italien die Stiftsschule.

Die Umsetzung der Maskenpflicht klappe gut, sagt Pater Andri. «Viele Lehrpersonen setzen die Maske schon automatisch auf. Das hat mich sehr gefreut.» Den Jugendlichen leuchte zwar ein, dass es eine Maskenpflicht braucht. «Ich muss sie aber immer wieder darauf hinweisen. Einige empfinden die Maske als Hindernis.» Schwierig werde es vor allem im Freizeitbereich. Es sei nicht einfach, zu erklären, weshalb die Jugendlichen in der Disco keine Maske tragen müssen, in der Schule aber schon. Sie würden sich eine einheitliche Regelung wünschen. Die Maskenpflicht an den drei Schulen auf dem Campus des Klosters Engelberg gilt vorerst für die ersten beiden Schulwochen. Ob sie verlängert wird, entscheiden die drei Schulleitungen und das Kloster nächste Woche.

Wie viele Kinder müssen in Isolation bleiben?

Fraglich ist für sämtliche Schulen, die am Montag den Unterricht beginnen, ob alle Kinder und Jugendlichen erscheinen werden. Bekanntlich gilt für die Rückkehr aus den vom Bundesamt für Gesundheit genannten Risikoländern eine Quarantänepflicht. Wer aus diesen 46 Ländern und Gebieten in die Schweiz einreist, muss sich für zehn Tage in die Selbstisolation begeben. An den drei Schulen auf dem Campus des Klosters Engelberg sind zwei Kinder und Jugendliche betroffen, die aus den USA zurückgekehrt sind. «Ein Schüler aus Russland hatte grosses Glück», so Pater Andri. Das Land wurde rechtzeitig von der Liste des BAG gestrichen.

Patrick Meile, Rektor der Kantonsschule Obwalden, geht davon aus, dass nur vereinzelt Schüler wegen der Quarantänepflicht fehlen werden. «Wir haben nur wenige Schüler, die aus Risikoländern stammen.» Bis jetzt habe er keine Meldungen erhalten. Die Schule hat nun aber nochmals sämtliche Eltern angeschrieben und auf die Bestimmungen hingewiesen. Quarantänebedingte Abwesenheiten werden wie Krankheitsfälle behandelt. Im Zeugnis wird eine entschuldigte Absenz eingetragen. Fernunterricht wird nicht angeboten.