Obwalden «Die Regierung unterschätzt ihren Einfluss» – Kantonsrat fordert mehr Engagement gegen Fluglärm Die Obwaldner Regierung lehnt es ab, zusätzliche Anstrengungen gegen den Fluglärm in Obwalden zu unternehmen. Dabei könnte sie in den kommenden Jahren durchaus verstärkt Einfluss ausüben. Aber auch die Fluglärmgegner schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus.

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie viel Zeit Flugzeuge und Helikopter tatsächlich über dem Obwaldner Luftraum verbringen. Klar ist hingegen: Die von der Regierung bisher erhobenen Daten von Starts und Landungen bilden nur einen Teil davon ab, was am Obwaldner Himmel tatsächlich geschieht.

Das zeigen drei Beispiele aus der militärischen Luftfahrt: Die F-5 Tiger, die im Mai in der Frutt abstürzte, startete ihren Unglücksflug in Payerne. Der verunglückte Tiefflug einer FA/18 am Lopper, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren, hatte seinen Ursprung in Meiringen.

Im Juni starten mehr Kampfjets in Emmen

Vom Flugplatz Emmen schliesslich starten FA/18 und PC-21 zu ihren Trainingsflügen, wo sie regelmässig auch den Obwaldner Luftraum passieren und/oder Manöver absolvieren. Ab dem 26. Juni wird Emmen sogar für vier Wochen zum Hauptflugplatz für die FA/18 Staffel. Dies, weil der Flugplatz in Payerne saniert wird. Mit Mehrverkehr am Obwaldner Himmel muss also gerechnet werden. Immerhin: Als Kompensation werden anschliessend für vier Wochen keine FA/18-Jets mehr in Emmen starten dürfen.

Hochbetrieb an einem Samstagnachmittag auf dem Flugplatz in Kägiswil.

Bild: OZ (Kägiswil, 7. März 2015)

Auch wenn sie sich bisher auf den Standpunkt stellt, die Flugbewegungen hätten nicht zugenommen, betont die Regierung, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Thema Fluglärm sehr wohl ernst nehme. Etwa in regelmässigen Gesprächen mit Flugplatzbetreibern in Kägiswil oder Alpnach. Jedoch sei die Regierung nicht für den Lärmschutz der zivilen und militärischen Luftfahrt zuständig.

Lärmschutzpotenzial beim Flugplatz Kägiswil

Mit dieser Aussage «unterschätzt die Regierung ihren Einfluss», kommentiert Kantonsrat Guido Cotter (SP). Er hat im Kantonsparlament in den vergangenen Jahren verschiedene Vorstösse zum Thema eingereicht. So sei etwa in Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wylers (SVP) Departement auch der Umweltschutz angesiedelt – «der sich unter anderem mit dem Lärmschutz zu befassen hat».

Der Regierungsrat habe aber auch andere Möglichkeiten: So stünde in jüngerer Zeit etwa die Erneuerung des Betriebsreglements in Kägiswil an. Kantonsrat Cotter:

«Darin kann der Regierungsrat auch längere Flugpausen einfordern.»

In den kommenden Jahren muss zudem auch der Mietvertrag zwischen dem Kanton und der Flugplatzgenossenschaft neu ausgehandelt werden. Bisher zahlen die Betreiber dem Kanton 55'000 Franken. Laut Cotter «viel zu wenig». Denn davon gibt der Kanton der Armee einen Baurechtszins von 22'000 Franken ab. «Von einem wirtschaftlichen Nutzen des Flugplatzes Kägiswil schreibt die Regierung in ihrer Antwort zudem nichts – deshalb kann man davon ausgehen, dass es diesen, im Gegensatz zum Flugplatz Alpnach, nicht gibt.»

Mit kleinen Anpassungen die Bevölkerung entlasten

Es gehe nicht darum, Flugplätze zu schliessen, so Cotter. So gelte es etwa, zu anerkennen, dass sich die Bevölkerung 2013 mit 60 Prozent für die Erhaltung des Flugplatzes in Kägiswil ausgesprochen habe. Er wünschte sich aber vom Regierungsrat zusätzliches Engagement insofern, dass er sich beispielsweise für eine Einschränkung von Schulungsflügen in Kägiswil einsetzt, der nicht zu einem Schulungsflugplatz für die Pilatuswerke werden soll. Als Privatflugplatz für Hobbypiloten gehe von Kägiswil zudem ein erhebliches Sicherheitsrisiko aus.

Von den militärischen Flügen würden eine Einschränkung der Trainingsflüge mit PC-21-Maschinen, längere Mittagspausen für Helikopterstarts und -landungen bereits grosse Verbesserungen mit sich bringen. «Es geht um eine Frage des Masses.»

Fluglärmgegner halten sich im Hintergrund

Der Ball liegt aber nicht bei der Regierung alleine. Die Fluglärmgegner in der Bevölkerung treten bisher nämlich nur sporadisch in der Öffentlichkeit auf. Das zeigt sich auch im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch wenn sich verschiedene Personen am Telefon sehr auskunftsfreudig geben – ihren Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Sie fürchten etwa gesellschaftliche Sanktionen, weil die Flugplätze Alpnach und Buochs wirtschaftlich stark mit der Region verknüpft sind.

Bisher sind es deshalb einzelne Politiker, die hervortreten. Neben Kantonsrat Cotter etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf, die das Thema auf nationaler Ebene eingebracht hat. Dies im Unterschied etwa zu Emmen, wo sich die Anwohner längst in Komitees organisieren. Oder zum Entlebuch, wo sich auch die Touristiker der Biosphäre durch die Jetflüge von Meiringen aus gestört fühlen und dies kundtun. Solche Stimmen werden in Obwalden bisher nur vereinzelt laut. «So dürfte es schwierig bleiben, den Regierungsrat dazu zu bewegen, seine ganzen Möglichkeiten auszuschöpfen», resümiert Cotter.