Obwalden Geld aus Kirchen gestohlen: Opferstockdieb wurde gefasst Die Polizei hat in Sachseln einen Mann festgenommen, der mutmasslich mehrfach Opferstockdiebstähle begangen hat.

Seit Oktober wurden in Sachseln in mehreren Kapellen und Kirchen Opferstöcke gestohlen. Ermittlungen zu Folge handelte es sich mehrere Male um die gleiche männliche Person, welche jeweils die Kapellen und Kirchen aufsuchte und Geld in bislang unbekannter Höhe entwendete.

Am Freitag um etwa 12 Uhr konnte ein Mann angehalten werden, nachdem er eine Kirche verlassen hatte. Er flüchtete zunächst, die Polizei konnte den mutmasslichen Dieb jedoch festnehmen. Er wird sich aufgrund der Hinderung einer Amtshandlung und mehrerer Diebstähle vor der Staatsanwaltschaft Obwalden verantworten müssen. (fpf)