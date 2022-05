Obwalden Gemeinde holt Meinungen zur Organisationsform des Sporting Parks ab Weiterhin eine öffentlich-rechtliche Anstalt oder Ausgliederung in eine Aktiengesellschaft? Die Engelberger Parteien und weitere Kreise können sich zur künftigen Organisation der Freizeitanlagen äussern.

Die Einwohnergemeinde Engelberg plant grosse Investitionen in die Freizeitanlagen. Das Schwimmbad Sonnenberg soll am bestehenden Standort erneuert werden. Aus heutiger Sicht geht die Gemeinde von einem Investitionsvolumen von 22 Millionen Franken aus. Für den Sporting Park, welcher in Zukunft ebenfalls saniert werden soll, dürften sich die Kosten in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Da das Schwimmbad in einem schlechten baulichen und technischen Zustand ist, will der Gemeinderat dessen Neubau zuerst in Angriff nehmen.

Badebetrieb im Freibad Sonnenberg Engelberg. Bild: PD (Engelberg, 27. Juli 2018)

Parteien, Vereine und weitere interessierte Kreise können sich noch bis Mitte Juli in einer Vernehmlassung zur künftigen Organisationsform der Engelberger Freizeitanlagen äussern. Der Gemeinderat schlägt zwei Versionen vor: den Status Quo als unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder die Auslagerung in eine Aktiengesellschaft. Im zweiten Fall würde die Gemeinde bei beiden Projekten eine Anschubfinanzierung leisten. «Ursprünglich lagen vier Varianten auf dem Tisch. Der Gemeinderat hat entschieden, die vollständige Integration in die Verwaltung sowie die Teilauslagerung des Schwimmbads nicht weiterzuverfolgen», so Geschäftsführer Bendicht Oggier.

Beide Organisationsformen haben Vor- und Nachteile

Die Wahl der Organisationsform sei grundsätzlich nicht matchentscheidend für den Erfolg oder den Misserfolg der Organisation, schreibt der Gemeinderat im Bericht zur Vernehmlassung. Für beide Formen listet der Gemeinderat eine Reihe von Vor- und Nachteilen auf. Bei der öffentlich-rechtlichen Anstalt handle es sich um eine eingespielte, historisch gewachsene und politisch akzeptierte Organisationsform. Tendenziell weise sie etwas weniger Flexibilität und unternehmerischen Handlungsfreiraum auf. Stimmbevölkerung und Politik hätten eine direkte Mitsprache. Gleichzeitig seien die Entscheidungswege schwerfälliger und länger. Bei der Auslagerung in eine Aktiengesellschaft würden die politische und betriebliche Einflussnahme getrennt. Eine AG hätte mehr Flexibilität und unternehmerischen Handlungsspielraum. Auf der anderen Seite gebe es weniger demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten. Einer Entlastung der Verwaltung stünde ein erhöhter Koordinationsbedarf zwischen Gemeinde und neuem Unternehmen gegenüber.

Die politischen Nachteile einer Auslagerung in eine Aktiengesellschaft könnten laut dem Bericht zur Vernehmlassung mit einer transparenten Eignerstrategie und einer Leistungsvereinbarung zwischen der AG und der Einwohnergemeinde eliminiert werden. Auch das bestehende Fachwissen der Gemeindeverwaltung – etwa aus dem Bereich Liegenschaften – könne der AG weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Sporting Park in Engelberg. Bild: PD

Der Vorteil der Aktiengesellschaft sei, dass die Schulden klar dieser AG zugeordnet werden könnten und nicht einfach in der Gesamtrechnung der Einwohnergemeinde erscheinen und dort allenfalls die Kernaufgaben der Einwohnergemeinde direkt oder indirekt negativ beeinflussen könnten. Andererseits sind die Schulden einer AG, welche der Gemeinde gehört, indirekt auch Schulden der Gemeinde.

Gemeinderat will in seiner Klausur entscheiden

Bei der künftigen Organisationsform des Sporting Park inklusive Schwimmbad handle es sich um eine politische Fragestellung. «In seiner Klausur im August wird sich der Gemeinderat eingehend mit der Organisationsform beschäftigen», sagt Bendicht Oggier. Im kommenden Herbst oder spätestens im Frühjahr soll diese feststehen. «Derzeit läuft auch noch der Wettbewerb für das Schwimmbad», hält der Geschäftsführer fest. Das Siegerprojekt soll ebenfalls im Herbst feststehen. Man wolle Nägel mit Köpfen machen, bevor dann an einer Talgemeinde ein Projektkredit beantragt werde.

Aus heutiger Sicht könne sich Engelberg beide Projekte leisten, so Oggier. «Und das unabhängig von der künftigen Organisationsform.»