Obwalden Gemeinde Kerns hat ab dem 1. April einen neuen Bau- und Infrastrukturleiter Die Stelle übernimmt René Anderegg, welcher Beat Flück ersetzt. Die Gemeinde Kerns hat fürs kommende Jahrzehnt zahlreiche Infrastrukturprojekte in Planung.

René Anderegg, übernimmt die Bereichsleitung Bau & Infrastruktur der Gemeinde Kerns. Bild: PD

(sok) Wie die Gemeinde Kerns mitteilt, übernimmt René Anderegg aus Alpnach Dorf am 1. April die Stelle des Bereichsleiter Bau & Infrastruktur in der Gemeinde Kerns. Er ersetzt Beat Flück, welcher zu diesen Zeitpunkt die Leitung der Abteilung Tiefbau & Umwelt übernimmt, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeindeverwaltung vom Dienstag. Derzeit ist René Anderegg im Bereich Baumanagement bei der Schärli Architekten AG in Luzern tätig.

Mit der Anstellung von René Anderegg schliesst die Gemeinde Kerns die Strukturanpassung im Bereich Bau & Infrastruktur ab. Diana Zumstein-Odermatt, die Vorsteherin des Departements Hochbau & Liegenschaften, wird in der Mitteilung zitiert: «Dank den zusätzlichen Ressourcen sind wir gewappnet, die zahlreichen anstehenden Infrastrukturprojekte erfolgreich zu meistern.»

Die Investitionsplanung der Gemeinde Kerns geht in den nächsten zehn Jahren von Investitionen in der Höhe von rund 40 Millionen Franken aus. Diese sollen dem Schulraumprojekt, der Wasserversorgung im Melchtal, der Abwasserleitung Melchtal–St. Niklausen, der Optimierung des Entsorgungs-und Werkhofs und der Dossenhalle sowie dem Verkehr zugutekommen.