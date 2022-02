Obwalden Giswiler Fasnacht: «Only Fussgänger!» Das Giswiler «Fakogi», welches das Kulturgut Fasnacht seit 1967 pflegt und lebt, improvisierte in dieses Jahr schrill, bunt und virtuos.

18 Bilder 18 Bilder An der Giswiler Faschnacht haben die Tobelhäxä noch nie gefehlt. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 27. Februar 2022)

Der legendäre, in guten Zeiten jeweils über tausend Zuschauer anziehende Giswiler Fasnachtsumzug fand heuer nicht statt. Jedoch, so Präsident Hans Schrackmann, ins Bockshorn jagen liess man sich denn doch nicht. Als der Bundesrat ein närrisches Treiben doch noch erlaubte, wurde in letzter Minute das Motto: «Alles gahd z Fioss, wiä ano dazis!» kreiert. Sprich: willkommen waren an der Giswiler Strassenfastnacht 2022 nur Fahrzeuge ohne Motorantrieb. Und wer den Krach von Töffs und anderen Motoren, den Rauch und Gestank trotzdem nicht missen wollte, musste die Höllenmaschinen auf handgezogene «Wägäli» montieren. Zahlreiche Giswilerinnen und Giswiler hatten farbige und lustige Ideen. Und das Fakogi sagte, getreu einem neuesten Werbe-Ohrwurm: «Ist doch ganz normal!»

Explosiver Zwischenfall geht glimpflich aus

Lautstark, kakofon zu hören bekam man drei Guggenmusigen: Die einheimischen Loiwifäger und Chieferschüttler und die Dossäbängäler aus Kägiswil. Die Dorfstrasse entlang zogen viele originell kostümierte Familien mit Kindern. Sogar maskierte Seniorinnen mit, als Gefährt, offiziell erlaubtem Rollator, waren unterwegs. Nicht fehlen durften die Tobelhäxä! Aber gegen das wunderbare Wetter war diesmal keiner ihrer Zauber gewachsen. Da und dort wurde etwas auf die Schippe genommen: Die ausgebüchsten Hirsche eines Züchters. Die Tatsache, dass Frauen nicht in allen Beizen «Wädli» essen dürfen oder die in Giswil allgegenwärtigen Lamas. Nur etwas ging «in die Hosen»: Ein aufgeschraubter alter «Töff» fing Feuer und explodierte. Knall und Rauch waren zwar «in», doch dies war nicht vorgesehen. Die Feuerwehr musste eingreifen. Zu Schaden aber kam glücklicherweise niemand.