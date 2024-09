Obwalden «Gopfriedstutz Klimaschutz» fordern Aktivisten in Sarnen – doch kaum jemand will auf die Strasse Die Obwaldnerinnen und Obwaldner stimmen am 12. März über die Klimainitiative ab. Nicht einmal 40 Personen nutzten das Wochenende davor, um nochmals auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Die Aktivisten rufen lautstark: «Gopfriedstutz Klimaschutz». Bild: Diana Niederberger (Sarnen, 4. März 2023)

Eine bunt durchmischte Gruppe versammelte sich am frühen Samstagnachmittag beim Bahnhof Sarnen. Es waren vor allem Jugendliche, aber auch einige ältere Obwaldnerinnen und Obwaldner gesellten sich dazu. Es schien, als würden alle nur noch auf den Zug voller Mitunterstützer warten, aber dieser vollgestopfte Zug kam nicht an. So marschierten nicht einmal 40 Personen mit Plakaten auf denen stand: «Uns läuft die Zeit davon» oder «OW deine Klimapolitik tut weh» lautstark durch das Sarner Zentrum. Ihr Ziel: Eine Woche vor dem grossen Abstimmungswochenende wollte die Juso Obwalden mit einer Demonstration für die Klimainitiative 2040 werben.

Der Demo-Zug durch Sarnen. Bild: Diana Niederberger (Sarnen, 4. März 2023)

Die Gruppe startete vom Bahnhof aus via Grossgasse in die Kapuzinergasse. Ein typischer Spazierweg, aber für eine Demo eher unpassend, da fernab vom belebteren Zentrum. Ihre lauten Parolen verhallten deshalb unbemerkt. An der Brünigstrasse trafen die Demonstranten zwar auf einige Passanten. Viele schüttelten jedoch nur den Kopf und hatten wenig Gutes zu verlauten: «Wenn die ein Mal zwei Wochen am Stück gearbeitet haben, dann nehme ich die ernst, aber so nicht!» Ein anderer Passant meinte: «Ich halte gar nichts davon! Überhaupt nichts!»

Ein Fussgänger war hingegen beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen aus Obwalden: «Solange alles gesittet zu und her geht und niemand etwas kaputt macht oder jemand verletzt wird, finde ich das gut.» Aber sich spontan der Gruppe anschliessen war trotzdem kein Thema. Es schien, als wäre diese kleine Klimademo in Obwalden fehl am Platz. Eine Frau am Rande der Aktion sagte zu ihrem Gesprächspartner: «Komm, wir gehen da lang, sonst meint man noch, dass wir zu denen gehören.»

Abschlusskundgebung auf dem Dorfplatz

Beim Dorfplatz angekommen, formierte sich die Gruppe zu einem grossen Kreis und Anna-Maria Mathis, Co-Präsidentin der Juso Obwalden, kündigte den Redner Tim Joller an. Er gehörte zu den ersten Unterzeichnern des Jugendappells - damit werben die Jungsozialisten für die Klimainitiative 2040. Als 17-Jähriger hat er am 12. März keine Stimme, aber «wenn es uns gelingt unsere Freunde, Familienmitglieder und Bekannte zu mobilisieren, so können wir unsere Stimme hörbar machen».

Scheinbar klappte es mit dieser Mobilisierung bereits einen Tag nach dem globalen Klimastreik nicht mehr so. Die beiden Co-Präsidenten Anna-Maria Mathis und Dario Bellwald erklärten sich die geringe Teilnehmerzahl einerseits mit der gleichzeitig stattfinden Friedensdemonstration in Bern. Andererseits begründete Mathis die Zurückhaltung gegenüber der Aktion mit dem politischen Verhalten der lokalen Bevölkerung: «In Obwalden wird Politik weniger aktiv gelebt. In einem Dorf wo jeder jeden kennt, wollen sich nur wenige öffentlich positionieren.»

Da es nur eine kleine Aktivistengruppe ist, kommt der Verkehr in Sarnen nur kurz ins Stocken. Bild: Diana Niederberger (Sarnen, 4. März 2023)

Jedoch hatten die Organisatoren auch nicht mit einer grösseren Teilnehmerzahl gerechnet. Die Mobilisierung startete erst vor einer Woche, wurde vor allem via soziale Medien kommuniziert und Demonstrationen seien in Obwalden nichts Alltägliches. Die beiden Jungpolitiker Mathis und Bellwald gaben sich guten Mutes und wollen weiterhin für mehr Aktivismus und Demonstrationen in Obwalden sorgen.