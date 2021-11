Obwalden Grosse Zustimmung zur Begegnungszone Gut 150 Stimmberechtigte stimmen in Sarnen Krediten von 5,96 Millionen für Bauprojekte an der Poststrasse und am Blattibach zu.

Grossaufmarsch an der Sarner Gemeindeversammlung: Mehr als 150 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beklatschten vorerst einmal den neuen Gemeindefilm, der Sarnen poetisch in seiner ganzen Vielfalt zeigt. Anschliessend aber kam man, wie Raphael Disler bemerkte, auf ein eher nüchternes Geschäft, den Sarner Dorfkern betreffend, zu sprechen. Es ging um einen Kredit von 3,25 Millionen Franken für die Umgestaltung und Sanierung der Poststrasse. Disler erklärte: «Die Fahrbahn der Poststrasse ist in einem schlechten Zustand, um eine Sanierung kommen wir nicht mehr herum.»

Nun aber wolle man die Gelegenheit nutzen, diese wichtige Verbindung zwischen dem historischen Dorfkern und den Grossverteilern zu einem attraktiven Raum umzugestalten. Künftig sollten hier Einkaufen und Sich-Begegnen im Vordergrund stehen. Randsteine will man verschwinden lassen. Vorgesehen sind grosse Flächen für Fussgänger mit Sitzbänken und neuen Bäumen. Den Fussgängerbereich plant man mit Natursteinen zu pflastern.

Die Poststrasse in Sarnen soll saniert und zur Begegnungszone werden. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Autos werden in der Begegnungszone vorhanden bleiben

Allerdings: Auch wenn die Fussgänger in der Begegnungszone Vortritt geniessen, die Strasse frei begehen und queren können, ganz verbannen will man Autos nicht. Mit kleinem Tempo sollen sie nach wie vor zirkulieren können. Auch werden noch zehn Parkfelder für Kunden angrenzender Läden und Cafés zur Verfügung stehen. Dies wurde an der Versammlung kritisiert. Res Berchtold sagte: «Was der Gemeinderat uns vorlegt, ist ein mutloses Projekt!» Man wisse nicht, was man für das Geld bekomme. Es sei kaum zu verstehen, warum man diese Strasse nicht ganz vom Autoverkehr befreien könne. Ähnliche Bedenken äusserten noch einige weitere Votantinnen.

Auch die Frage, was mit anderen Engpässen im Dorf geschehe, wurde aufgeworfen. Disler erläuterte: «Erfahrungen mit früheren Projekten zeigten, dass wir nicht zu viel auf einmal ändern können.» Was man nun vorschlage, sei in der Bevölkerung und auch bei den Anwohnern und Geschäften breit abgestützt. Die Abstimmung zeigte dann, dass er damit wohl recht hatte. Mit 142 Ja zu 11 Nein wurde der Kredit angenommen. Wenn die Detailplanung reibungslos verläuft, kann mit der Realisierung 2023 begonnen werden.

Blattibach wird saniert und soll Freude bereiten

Gemeinderat Peter Seiler machte den Anwesenden einen weiteren Kredit von 2,71 Millionen Franken beliebt. Das Geld ist für den Abschluss des Hochwasserschutzprojekts Blattibach bestimmt. Im Juni 2016 hatte dieser Bach zwischen Sarnen und Wilen nach einem Jahrhundertunwetterereignis für Millionenschäden auf Grundstücken und Fluren wie vor allem auch an Schutzbauten gesorgt. Unmittelbar nach dem Ereignis wurden notwendige Massnahmen getroffen und anschliessend erste wasserbauliche Arbeiten für 2,3 Millionen Franken ausgeführt. «Nun geht es um die dritte Phase, die die Sanierung des Unterlaufs beinhaltet», sagte Seiler. Das Siedlungsgebiet soll gegen 100-jährige Ereignisse und die landwirtschaftlichen Flächen gegen 30-jährige geschützt werden.

Seiler betonte aber auch: «Wir wollen den Blattibach, und vorab seine Mündung in den See, naturnah gestalten, sodass er allen Freude bereitet!» Der Bach wird verbreitert und erhält eine natürliche Gewässersohle aus Natursteinen. Im Deltabereich werden ein Rückzugsort für Fische und eine kleine Aue für Reptilien geschaffen.

Wenn man die erwarteten Beiträge von Bund und Kanton abzieht, verbleiben Sarnen noch Kosten von maximal 950’000 Franken. Zu diesem Geschäft stellte einzig Wenzel Britschgi eine Frage: Ob man für die Bachverbauung lokale Steine, nicht welche aus dem Tessin oder gar China verwende? Seiler betonte, dass man sich dafür einsetzen wolle. Ein Versprechen aber konnte er nicht abgeben, da dieser Entscheid nicht allein vom Gemeinderat abhängt. Der Bau soll im Oktober 2022 beginnen und im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Der Kredit wurde grossmehrheitlich angenommen.

Mit erweiterten Vorgaben wird ein «Wildwuchs» bei Plakatierungen verhindert

Unbestritten war auch die Änderung des Bau- und Zonenreglements mit erweiterten Vorgaben zu Reklamen- und Werbeflächen auf Sarner Gemeindegebiet. Gemeinderat Marcus Wälti führte dazu unter anderem aus: «Mit der neuen Regelung können wir einen Wildwuchs bei standortunabhängigen Plakatierungen verhindern.» Eine Einsprache gegen das Vorhaben durch die Allgemeine Plakatgesellschaft wurde vom Einwohnergemeinderat abgewiesen.

Zum Budget 2022 und zur Senkung des Gemeindesteuerfusses um 0,30 Einheiten gab es lediglich eine Orientierung. Darüber wird am 28. November 2021 an der Urne abgestimmt.