Obwalden Grünliberale entfachen das Feuer für die Kantonsratswahlen – das sind ihre 17 Kandidierenden Nun haben auch die Grünliberalen ihren Wahlkampf offiziell lanciert. Sie treten mit 13 Männern und vier Frauen an den Kantonsratswahlen vom 13. März an – mit realistischen Erwartungen.

Das wärmende Feuer knistert beim alten Forsthof in Alpnach an diesem kühlen Samstagvormittag. Das Feuer ist auch im übertragenen Sinne entfacht. Die Grünliberalen Obwalden läuten die letzte Phase des Wahlkampfs ein. «Wir sind hocherfreut, dass wir mit 17 Kandidierenden aus den fünf Gemeinden Sarnen, Alpnach, Kerns, Sachseln und Engelberg antreten können. Es ist Zeit für mehr Klimaschutz und Biodiversität, für eine starke, innovative Wirtschaft, für Gleichstellung und moderne Mobilitätsformen und eine nachhaltige Landwirtschaft», schwört Ramon Gassmann, Vorstandsmitglied und Kandidat aus Sarnen, die GLP-Familie auf den Wahlkampf ein.

Das Gesellige ist aber nicht das einzige Traktandum. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben bereits ihren ersten offiziellen Auftritt, sie posieren einzeln und gemeindeweise für den parteiinternen Fotografen.

Die Kantonsratskandidierenden der GLP Obwalden hielten ihre Versammlung am Samstag im Freien beim alten Forsthof in Alpbach ab. Rechts: Co-Parteileiter Paddy Matter, der selber für die GLP als Kantonsrat kandidiert. Bild: Eveline Beerkircher (Alpnach, 22. Januar 2022)

Dass die erst im vergangenen Sommer gegründete Partei bereits mit einem beachtlichen Kandidatenfeld bei den Kantonsratswahlen vom 13. März mitmischt, sei einem sehr engagierten Wahlkampfteam zu verdanken, wie Ramon Gassmann sagt. «Wir führten im Vorfeld sehr viele Gespräche und spürten viel Goodwill für unsere neue Partei. Leute für eine Kandidatur zu überzeugen, war hingegen schwierig.»

Dass nur vier Frauen für die GLP Obwalden antreten, erklärt er sich damit, dass viele potenzielle GLP-Kandidatinnen Mütter kleiner Kinder seien, die die Zeit für ein Kantonsratsmandat nicht aufbringen könnten. Trotz der kurzen Frist sei man aber zum Schluss gekommen, bereits für die diesjährigen Wahlen anzutreten. «Wir wollten nicht vier weitere Jahre warten.»

«Es geht zu wenig und zu langsam voran»

Er sei überzeugt, dass es in Obwalden Platz für eine GLP habe, so Gassmann. «Die etablierten Parteien im Obwaldner Kantonsrat geben den Umweltthemen zu wenig Gewicht. Auch wenn die Politik in die richtige Richtung geht: Es geht zu wenig und zu langsam voran.»

Paddy Matter, seit 2020 für die GLP (zu Beginn noch GLP Schweiz) im Alpnacher Gemeinderat, und ebenfalls Kantonsratskandidat, ergänzt: «Die Umweltthemen sind zentral. Wir müssen grundsätzlich unsere Art zu leben verändern, indem wir die Energieproduktion und die Produktion von Gütern umstellen.» Als wichtigen Punkt erwähnt er auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Biodiversität in der Landwirtschaft müsse ebenfalls besser gefördert werden.

Einen bis zwei Sitze angepeilt

Dass sie bei ihren ersten Wahlen nicht gleich zur grössten Fraktion im 55-köpfigen Obwaldner Kantonsparlament werden, ist den Grünliberalen klar. «Wir streben diesmal einen bis zwei Sitze an», gibt sich Ramon Gassmann bescheiden.

Nicht zur Debatte, zumindest für diese Wahlen, steht eine Regierungsratskandidatur. «Jemanden nur ein halbes Jahr nach der Parteigründung aufzustellen, war für uns kein Thema.» Die amtierende Regierungsrätin und ihre vier Amtskollegen treten alle wieder zu den Wahlen im kommenden März an, dazu kommt noch die Kandidatur der CVP/Mitte-Kantonsrätin Cornelia Kaufmann-Hurschler. Die SP, sie ist nicht in der Regierung vertreten, tritt nicht an.