Obwalden Grünliberale wählen neuen Co-Präsidenten Ramon Gassmann übernimmt neu das Co-Präsidium der Kantonalpartei. Er tritt die Nachfolge von Paddy Matter an.

Die Grünliberalen (glp) Kanton Obwalden werden von einem neuen Zweiergespann geführt. Wie die glp Obwalden in einer Mitteilung schreibt, wird sich Ramon Gassmann (Sarnen) künftig an der Seite von der bisherigen Co-Präsidentin Céline Gasser (Kerns) für die Geschicke der Kantonalen Partei verantwortlich zeigen. Gassmann wurde an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 25. Juni 2022 zum neuen Co-Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Paddy Matter an, der sich gemäss Mitteilung künftig auf die beiden Mandate als Gemeinderat in Alpnach und Kantonsrat fokussieren möchte.

An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurde Ramon Gassmann als neuer Co-Präsident der glp Kanton Obwalden gewählt. Bild: Samuel Büttler Photographie/PD

Ramon Gassmann ist 40-jährig, arbeitet als Verkaufsleiter und lebt mit seiner Familie in Sarnen und ist seit Oktober 2021 im Vorstand der glp Obwalden. «Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben. Wir werden uns konsequent für einen klimaneutralen Kanton, für eine innovative und nachhaltige Wirtschaft und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Zudem wollen wir weiter wachsen und einen festen Platz in der Obwaldner Parteilandschaft einnehmen», wird Ramon Gassmann in der Mitteilung zitiert. (inf)