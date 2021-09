Obwalden Hanspeter Scheuber wird CSP-Präsident Sepp Stalder ist zurückgetreten, der mit Scheuber das Co-Präsidium inne hatte. Auf ihn kommen im Wahljahr grosse Aufgaben zu.

An der Mitgliederversammlung der Christlich Sozialen Partei Obwalden (CSP) vom 16. September gab der langjährige Partei-Präsident Sepp Stalder seinen Rücktritt bekannt. Dieser war seit 2015 Parteipräsident. «Er führte die Partei volksnah, lösungsorientiert und mit viel politischem Gespür, 2015 bis 2018 unterstützt vom jetzigen Regierungsrat Christian Schäli im Co-Präsidium und ab 2020 zusammen mit Kantonsrat Hanspeter Scheuber», schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Sepp Stalder wurde über die Parteigrenze hinaus sehr geschätzt.»

So sieht die Parteileitung der CSP Obwalden ab 2021 aus: (von links) Hanspeter Scheuber, Andreas Sprenger, Sandra Ledermann und Silvia Zbinden PD / Obwaldner Zeitung

Hanspeter Scheuber wird die CSP nun als Einzelpräsident ins Wahljahr 2022 führen. Weiter wurde Andreas Sprenger in die CSP-Parteileitung gewählt. Er tritt die Nachfolge von Beni Berchtold, dem langjährigen Kassier an. An der Versammlung wurden auch die Richter Peter Glaus und Barbara Müller und die Revisoren verabschiedet. Allen wurde mit einem herzlichen Applaus für ihr grosses Engagement gedankt.

«Die CSP Obwalden will auch in Zukunft als kleine Partei einen wichtigen Anteil an der Entwicklung des Kantons leisten», so die Ansage. Die CSP arbeitet in allen Gremien von der Regierung bis zu den Gerichten aktiv mit, so Präsident Scheuber. Das soll auch in Zukunft so bleiben.