Obwalden Politikerinnen und Politiker diskutieren vor den Wahlen mit den Jugendlichen an der Kanti Obwalden Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule konnten die Obwaldner Parteien und die Kandidierenden für den Regierungsrat besser kennen lernen. Dabei entstanden interessante Gespräche.

Der Mehrzweckraum der Kantonsschule Obwalden (KSO) erinnerte am Donnerstag etwas an einen Marktplatz. Allerdings wurde nicht über Produkte verhandelt, sondern über Politik diskutiert. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu den kommenden Wahlen konnten sich die Obwaldner Parteien an der Kanti Sarnen präsentieren. Die Schülerinnen und Schüler des 4. bis 6. Gymis schlenderten von Stand zu Stand und bombardierten die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien mit politischen Fragen, die sie beschäftigen. Nebst den neun Parteien (inklusive Jungparteien) waren auch alle sechs Regierungskandidatinnen und -kandidaten anwesend.

«Es sind bereits viele interessante Gespräche entstanden», sagt Regierungsrat Josef Hess (parteilos). Er sprach mit den Schülerinnen und Schülern über Themen wie Energie- und Umweltpolitik und begrüsst den Anlass an der Kanti: «Dies ist einer der wenigen physischen Anlässe, die im Vorfeld der Wahlen stattfinden.»

Regierungsrat Josef Hess sprach unter anderem über Energie- und Umweltpolitik. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 17. Februar 2021)

Sein Amtskollege Christian Schäli (CSP) ist vertieft in eine Diskussion mit zwei Schülerinnen über die Velowege im Kanton Obwalden. Auch er findet es wichtig, den Austausch mit den Jugendlichen zu suchen. Schäli scheint die beiden Schülerinnen überzeugt zu haben: Wären sie volljährig, würden sie Schäli wieder in die Regierung wählen, wie sie versichern.

Regierungsrat Christian Schäli im Gespräch mit zwei Gymischülerinnen. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 17. Februar 2021)

«Gute und konkrete Fragen»

Auch die beiden CVP/Mitte-Regierungsratskandidierenden Christoph Amstad (bisher) und Cornelia Kaufmann-Hurschler (neu) nahmen sich die Zeit für den Anlass an der KSO. Sie sind sehr zufrieden. «Ich bin positiv überrascht von den guten und konkreten Fragen, die uns von den Studierenden gestellt werden», sagt Cornelia Kaufmann. «Es kamen interessante Fragen zu Themen wie Gratis-ÖV, Stimmrechtsalter 16 und auch das Stimmrecht für Ausländer», ergänzt Christoph Amstad.

Die Regierungsratskandidatin Cornelia Kaufmann-Hurschler (links) und Parteikollege Christoph Amstad waren positiv überrascht von den Fragen der Studierenden. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 17. Februar 2021)

Die Regierungsrätin Maya Büchi (FDP) schliesst sich der Meinung ihrer Kolleginnen und Kollegen an. Auch sie findet den Anlass sehr wertvoll. Ihr sei aufgefallen, dass sich die Jugendlichen insbesondere für die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel stark interessieren.

Regierungsrätin Maya Büchi spricht über das Thema Nachhaltigkeit. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 17. Februar 2021)

Regierungsrat Daniel Wyler (SVP) will sich nichts vormachen: «Die Jugendlichen wählen tendenziell eher links», sagt er. Trotzdem sei keine Abneigung gegen seine Partei spürbar. Die Gespräche seien sachlich und sehr interessant.

Regierungsrat Daniel Wyler findet die Gespräche sachlich und interessant. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 17. Februar 2021)

Die Jungen wollen an die Urne gehen

Andor Infanger aus der 6. Klasse ist mit seinen 19 Jahren bereits wahlberechtigt. Er hat vor, seinen Wahlzettel auszufüllen. Wen er in den Regierungsrat wählt, weiss er allerdings noch nicht. «Ich will diese Lektion noch nutzen, um mit allen Kandidierenden zu reden und mir so ein besseres Bild zu verschaffen», sagt er. Bisher seien ihm alle sympathisch erschienen.

Die Schülerin Janina Surek feiert am Tag der Veranstaltung ihren 18. Geburtstag und hat auch gleich vor, wählen zu gehen. «Bisher hat mich die SP am meisten überzeugt», sagt sie. Dem schliessen sich ihre Kolleginnen Julia Blättler und Karin Vogel an, die beide erst 17 Jahre alt und damit noch nicht wahlberechtigt sind.

Celine Moreira (19) ist zwar schon volljährig, wählen kann sie aber trotzdem nicht: «Ich würde gerne wählen gehen, habe aber den Schweizer Pass leider nicht», erklärt sie. Für eine Person könnte sie sich nicht entscheiden. «Am meisten überzeugt haben mich die Antworten der FDP und die SP», sagt sie.

Die Antworten werden miteinander verglichen

Vanessa Kiser (16), Siro Minder (16) und Meera Michelutti (16) gehen in die 4. Klasse. Eine bevorzugte Partei haben sie alle nicht. «Uns ist die Zukunft sehr wichtig und wir wollen von allen Parteien wissen, was sie gegen den Klimawandel unternehmen», sagt Siro Minder. «Am Ende der Lektion werden wir die Antworten der verschiedenen Parteien miteinander vergleichen und uns so eine Meinung bilden», fügt Vanessa Kiser an.

Für Geschichtslehrer und Organisator Bernard Krummenacher ist der Anlass ein Erfolg. Er findet es schön, dass alle Regierungsratskandidierenden zugesagt haben. «Das ist Obwalden», sagt er erfreut. Der direkte Austausch sei für viele Schülerinnen und Schüler interessanter als das ausschliessliche Behandeln politischer Themen im Schulunterricht.