Obwalden Auf dem Glaubenberg gab's Sport und Spass wie immer – auch wenn alles etwas anders war Das Swiss Jugend-Langlauflager findet zum zweiten Mal in Folge nicht in gewohnter Form statt. «Julalafeeling» kam auf dem Glaubenberg im Rahmen der «Swiss Julala Nordic Days» trotzdem auf.

Da wird das Wetter zur Nebensache: «Julalafeeling» auf dem Glaubenberg im Rahmen der «Swiss Julala Nordic Days 2021». Bild: PD

In den vergangenen zwei Tagen wurde auf dem Glaubenberg wieder «Straussenfangis» und Handball gespielt, es wurden Minigames gewonnen, und es wurde sogar getanzt – und das alles auf Langlaufskis. Und die Teilnehmenden hatten auch bei der zweitägigen Ausgabe die Möglichkeit, in der temporären Biathlonanlage des Skiclubs Schwendi-Langis Biathlonluft zu schnuppern. Für die Mittagspause ging es aber nicht wie gewöhnlich in die Truppenunterkunft Glaubenberg. Am Mittag wurde direkt am Loipenrand im Restaurant Kaltbad gestaffelt gegessen.

Konzentration in der temporären Biathlonanlage des Skiclubs Schwendi-Langis. Bild: PD

60 Kinder und Jugendliche aus der deutschsprachigen Schweiz reisten an, um an den «Swiss Julala Nordic Days» auf dem Glaubenberg teilzunehmen. Coronabedingt übernachteten alle Teilnehmenden zu Hause. «Es war definitiv die richtige Entscheidung, frühzeitig mit Tagesanlässen statt mit einer regulären Lagerwoche zu planen», erklärt die Standortverantwortliche Langis und Administratorin, Martina Portmann-von Wyl.

Leiterteam lässt Wetter zur Nebensache werden

Rund 20 motivierte Leiterinnen und Leiter standen freiwillig im Einsatz, um den 60 Teilnehmenden zwei erlebnisreiche Tage zu ermöglichen. Vor allem am zweiten Tag brauchten die Leiter ein besonderes Talent, um ihre Gruppe trotz des anhaltenden Regens bei Laune zu halten. «Dank der Flexibilität und der Spontanität des Leiterteams ist das nasse Wetter zur Nebensache geworden», so Lagerkoordinator Samuel Müller.

Die Organisation der «Julala Nordic Days» war für die Lagerleitung nicht weniger anspruchsvoll als die Planung einer Lagerwoche. Durch die schnelle Änderung der Pandemielage mussten rasch Konzepte angepasst werden, um den Anlass durchzuführen.

Insgesamt 60 Kinder hatten Spass auf dem Glaubenberg. Bild: PD

Aktuell werden die «Swiss Julala Nordic Days», nach dem gleichen Konzept wie im Langis, auch am Tour-de-Ski-Austragungsort in Lenzerheide durchgeführt. Am Donnerstag gastiert das Julala-Team in Studen SZ. Der Anlass in Kandersteg konnte wegen der schlechten Witterungsbedingungen leider nicht durchgeführt werden. Total nehmen schweizweit an den «Swiss Julala Nordic Days» rund 120 Kinder und Jugendliche teil.