Ob- und Nidwalden: Immer am Dienstag belohnen die Alphornbläser für den Einsatz gegen Corona Überall solidarisieren sich die Menschen mit denen, die sich im Kampf gegen das Coronavirus aufopfern. Jetzt schliesst sich auch die Alphornvereinigung Pilatus an.

Der Alphornbläser Niklaus Jakober vor seinem Haus im Ramersberg. Bild: Adrian Venetz (Sarnen, 7. April 2020)

«Wir spielen für all jene, die im Kampf gegen das Coronavirus einen riesigen Einsatz leisten.» So lautet der Facebook-Aufruf der Alphornvereinigung Pilatus. Jeweils am Dienstag um 19 Uhr sollen Alphornbläser mit ihrem Instrument auf den Balkon oder in den Garten stehen und musizieren – und zwar nicht nur in der Zentralschweiz, sondern auf der ganzen Welt.

Auch Gerhard Baumgartner aus Beckenried greift am Dienstagabend zum Alphorn. Bild: PD