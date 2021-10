Obwalden Impfungen mit Stoff von Johnson & Johnson sind am 14. Oktober möglich Bald können sich Personen ab 18 Jahren im Kanton Obwalden mit dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Es ist vorerst nur eine Dosis notwendig. Bisher ist ein Datum für die Impfung mit diesem Stoff kommuniziert.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson stehe allen Personen ab dem 14. Oktober 2021 zur Verfügung, schreibt der Kanton Obwalden in einer Medienmitteilung. Es handelt sich um einen Vektorimpfstoff, der für Personen ab 18 Jahren zugelassen ist. Bei dieser Impfung ist eine Dosis notwendig.

Am 14. Oktober würden alle an diesem Tag vorgesehenen Termine mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson durchgeführt, heisst es weiter. Impfwillige können sich für einen Termin zwischen 12 und 15 Uhr anmelden. Von 16 bis 19 Uhr werden Walk-in-Impfungen ohne Voranmeldung durchgeführt. Weitere Impftage will der Kanton kommunizieren, sobald die genaueren Liefermengen in den nächsten Wochen bekannt sind.

Am Walk-in-Termin vom 15. Oktober 2021 von 16 bis 19 Uhr werden die bereits bisher verfügbaren Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna verabreicht. Die Walk-in-Impfungen finden in der Truppenunterkunft Freiteil an der Militärstrasse 8 in Sarnen statt.

Anmeldungen sind per Online-Formular unter www.ow.ch/impfen oder telefonisch unter 0840 005 800 (Montag bis Sonntag, 8.00 – 18.00 Uhr, max. 7,5 Rp/Min) möglich. Auch für Coronatests sind online Anmeldungen möglich über www.ow.ch/testen.