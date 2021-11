Obwalden Juso lehnt die Justiz-Initiative ab Die Juso Obwalden hat sich an ihrer Versammlung für ein Ja zur Pflegeinitiative ausgesprochen.

«Die Juso Obwalden ist schockiert über die inkompetente Bekämpfung der pandemischen Situation in unserem Kanton», sagte deren Präsidentin Mirjam Hostetmann zu Beginn der Mitgliederversammlung, die vergangene Woche mit rund 15 Mitgliedern auf dem Landenberg in Sarnen stattfand. Dem stimmten auch die Anwesenden zu und fassten dementsprechend klare Parolen, heisst es in einer Mitteilung der Partei.

Die ehemalige Präsidentin der SP Kanton Obwalden, Suzanne Kristiansen, stellte in ihrem Inputreferat die Pflegeinitiative vor und appellierte an deren Wichtigkeit. «Man kann noch so viele Pflegende ausbilden, durch die schlechten Arbeitsbedingungen würden auch diese nicht auf dem Beruf bleiben», meinte Kristiansen zum «wenig griffigen Gegenvorschlag des Bundes». Die Jungsozialistinnen und -sozialisten stimmten dem Anliegen einstimmig zu und möchten die Obwaldner Pflegenden aktiv im Abstimmungskampf unterstützen.

Ja zu Nachtrag zum Gesundheitsgesetz

Auch der kantonale Nachtrag zum Gesundheitsgesetz wurde einstimmig und das Covidgesetz bei einer Enthaltung angenommen. In der anschliessenden Diskussion wurde das Unverständnis der Mitglieder zur aktuellen Corona-Situation im Kanton deutlich. Die tiefe Impfquote und hohen Ansteckungszahlen würden viele Fragen aufwerfen. «Umso wichtiger ist es, dass möglichst viele Obwaldnerinnen und Obwaldner sich solidarisch an der Urne zeigen», meint Vize-Präsident Dario Bellwald.

Die Justiz-Initiative wurde von allen Anwesenden abgelehnt. Zwar müsse das aktuelle Justiz-System offen hinterfragt und kritisiert werden, die Initiative beantworte offene Fragen jedoch grundlegend falsch. Getragen würde die Initiative zudem hauptsächlich vom Multimillionär Adrian Gasser.

Zum Schluss wurde Nele Zehne nach vier Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. «Die Juso Obwalden dankt für ihr langjähriges Engagement und wünscht viel Erfolg beim Studium in Zürich.» (lur)