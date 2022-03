Obwalden Juvenat Melchtal schafft neues Angebot Weil die Nachfrage deutlich gesunken ist, muss sich die Stiftung neu ausrichten. Sie schafft nun ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen im Verhalten.

Das Juvenat Melchtal richtet sein Angebot neu aus. Ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 schafft es ein neues Angebot für Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Verhalten, wie die Stiftung mitteilt. Es richte sich an Buben und Mädchen im Primarschulalter. Im Sekundarschulalter stehen Knaben im Vordergrund.

Das neue Angebot besteht aus Unterricht mit Ausrichtung am Lehrplan 21 sowie Plätzen im Internat mit der Möglichkeit von Wochenend- und/oder Ferienbetreuung. Für die Sekundarschule liegt die Bewilligung des Kantons Obwalden bereits vor, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Für die jüngeren Kinder werde in den nächsten Wochen eine Bewilligung beantragt.

Die Neuausrichtung ist nötig, weil die Nachfrage deutlich gesunken ist. Seit 1999 führte die Stiftung Juvenat eine vom Bundesamt für Justiz anerkannte und beitragsberechtigte Erziehungseinrichtung für Jugendliche im Sekundarschul- und Berufsbildungsalter. Wegen der tieferen Nachfrage verlängerte das Bundesamt für Justiz die Anerkennung nicht mehr. (cgl)