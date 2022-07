Obwalden Kaderplanung bei Ad Astra ist nun abgeschlossen – das sind die neuen Führungspersonen Die Kaderplanung bei Ad Astra Obwalden ist abgeschlossen. Nicht nur bei der ersten Mannschaft, auch im Vorstand gab es einige Wechsel.

Der grosse Umbruch: Etwa so dürfte die Überschrift über das Kapitel für die Saison 2022/2023 bei Ad Astra Sarnen lauten. Sehr vieles ist beim Sarner Unihockeyverein neu im Vergleich zur Vorsaison. Angefangen beim Vereinsnamen: «Ad Astra Sarnen» ist Geschichte, «Ad Astra Obwalden» nennt sich der Verein seit kurzem offiziell. Der Namenswechsel wurde vor einem Jahr an der GV angenommen. Denn Ad Astra beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Sarnen, sondern auf den ganzen Kanton. Präsidieren soll den Verein künftig Roger Berchtold, langjähriger Spieler und Ad-Astra-Urgestein. Er soll an der diesjährigen GV als Präsident und neuer Kopf des Vereins gewählt werden.

Auch bei der ersten Mannschaft hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Nach drei Jahren im Oberhaus nimmt Ad Astra die nächste Saison in der NLB mit einem rundum erneuerten Trainerteam in Angriff. Bereits Ende April konnte Sportchef Roman Schöni vermelden, dass der Posten des Headcoaches mit dem Schweden Jakob Arvidsson besetzt werden konnte. Arvidsson weilte Anfang Juni für ein verlängertes Wochenende in der Schweiz, wo er sein neues Team ein erstes Mal kennen lernen konnte. Nebst zwei Trainings stand auch ein Teamevent auf dem Programm: Gemeinsam ging es in die Höhe auf den Giswilerstock.

Bekannte Gesicher bei der Trainerassistenz

Es ist vorgesehen, dass der 33-jährige Arvidsson als Spielertrainer amten wird. «Wir sind uns bewusst, dass dieses Set-up mit einem spielenden Headcoach eine Herausforderung ist. Umso wichtiger ist, dass wir Arvidsson mit fähigen und motivierten Assistenztrainern unterstützen können», so Schöni. Dies scheint dem Sportchef gelungen zu sein: Neu werden Kristaps Vaicis und David Rezac als Assistenztrainer amten, ergänzt von Stefan Schaufelberger, welcher im Trainerteam verbleibt.

Die beiden Neuen sind bei Ad Astra keine unbekannten Gesichter: Der Lette Vaicis verteidigte in der Saison 2016/2017 für Ad Astra in der NLB, der Tscheche Rezac war in der Vergangenheit als Juniorentrainer für den Verein tätig. Schöni ist mit der Zusammensetzung des Trainerstaffs zufrieden: «Personell sind wir sehr gut besetzt. Wichtig ist, dass sich alle Staffmitglieder rasch kennen lernen und als Einheit funktionieren. Dies wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, aber ich bin da absolut zuversichtlich.»

Alle Ausländerpositionen neu besetzt

Grosse Veränderungen gibt es auch auf den Spielerpositionen. Was sofort ins Auge sticht: Alle vier Schweden der letzten Saison sind in die Heimat zurückgekehrt. Ersetzt wurden sie durch drei Landsmänner. «Eigentlich sind es vier, wenn wir unseren Spielertrainer Jakob Arvidsson auch dazu zählen», so Sportchef Schöni. Klingende Namen wie im Vorjahr sind bei den Ausländern nicht mehr mit dabei. Schöni: «Wir sind in der letzten Saison ‹all in› gegangen. Leider hat sich das Risiko nicht ausbezahlt. Unsere neuen ausländischen Verstärkungsspieler tragen nicht so grosse Namen, werden aber im ansonsten stark verjüngten Kader nichtsdestotrotz eine wichtige Rolle einnehmen.»

Fredrik Edholm, Isak Stöckel und Axel Frank heissen die drei neuen Schweden von Ad Astra. Letzterer wird die Abwehr verstärken, die anderen beiden die Offensive. Alle drei haben einen Vertrag über vorerst ein Jahr unterschrieben und werden bis zum Trainingslager im August zum Team gestossen sein.

Verjüngter Kern bei Schweizer Spielern

In den Reihen der einheimischen Spieler hat sich ein Generationenwechsel schon länger abgezeichnet. Dieser scheint nun definitiv vollzogen. Erneut sind einige langjährige und altgediente Spieler vom Leistungssport zurückgetreten. Eine Auszeit nimmt sich auch der Leistungsträger Cornel von Wyl, der mit seiner Freundin für längere Zeit im Ausland weilt und in der nächsten Saison nicht für Ad Astra spielen wird.

In die Bresche springen sollen jetzt die jüngeren Spieler. «Grundsätzlich ist das ein normaler Prozess im Mannschaftssport. Die Alten fallen raus, die Jungen rücken nach. Das Teamgefüge wird sich durch die vielen Zuzüge und Abgänge sicher stark verändern. Ich erhoffe mir, dass dadurch der eine oder andere junge Spieler aufblüht und Verantwortung übernimmt», meint Schöni. Alles in allem zeigt sich der Sportchef zufrieden mit dem Kader, mit welchem die Saison 2022/2023 in der NLB in Angriff genommen wird: «Die Breite des Kaders und auch die Qualität und das Potenzial im Team stimmen mich positiv. Für die nächste Saison erhoffen wir uns, dass die verjüngte Mannschaft in der neuen Liga rasch Fuss fasst und einen Playoff-Platz erreichen wird. Alles andere ist Zugabe.» (pd/lur)