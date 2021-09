Obwalden Kanton kann neue Software für Grundstückschätzung beschaffen Der Kantonsrat bewilligte einen Kredit von 1,35 Millionen Franken für den Kauf einer neuen Anwendung.

Der Obwaldner Kantonsrat hat mit 50 Ja bei 2 Enthaltungen einem Objektkredit von 1,35 Millionen Franken für eine neue Software zur amtlichen Grundstückschätzung zugestimmt. Die neue Anwendung wird nötig, weil die von der Steuerverwaltung bisher für die Grundstückschätzung verwendete Software nur noch eingeschränkt und mittelfristig gar nicht mehr verwendet werden kann. Microsoft stellt ab dem kommenden Oktober die Weiterentwicklung und den Support der dafür nötigen Anwendung «Silverlight» ein.

Auch andere Kantone müssten nun eine neue Software anschaffen, hält der Regierungsrat in seinem Bericht ans Parlament fest. Deshalb werde angestrebt, dass die einzelnen kantonalen Bewertungsmethoden und die kantonalen Prozesse möglichst ähnlich seien, was den Einsatz einer standardisierten Anwendung ermöglicht. So könnten die Kantone Geld und Ressourcen sparen. Weil auch Nidwalden seine bisherige Lösung ersetzen müsse, schlügen die Steuerverwaltungen von Ob- und Nidwalden aus Kosten- und Effizienzgründen vor, dass die beiden Kantone künftig dasselbe Produkt einsetzten, so der Bericht weiter. Der Obwaldner Regierungsrat hat entschieden, eine standardisierte Software als Ersatzprodukt zu beschaffen.

«Wahnsinnsbetrag für einen neue Software»

Kantonsrat Albert Sigrist, SVP. Bild: Florian Arnold

Albert Sigrist (SVP, Giswil) sprach angesichts der Kosten von Frustration. «Das ist ein Wahnsinnsbetrag für die Einführung einer neuen Software», hielt er fest und fragte sich, warum sich niemand darüber aufrege. Sie könne den Ärger verstehen, sagte Finanzdirektorin Maya Büchi. Es sei unbestritten, dass Informatiklösungen und Digitalisierung etwas kosteten. «Wenn wir die Softwarelösung nicht zusammen mit Nidwalden erarbeitet hätten, wäre es noch viel teurer geworden», betonte sie. Weiter informierte sie darüber, dass die Firma KMS AG aus Kriens den Zuschlag für die Lieferung der Software erhalten habe.

Politische Themen aus Nachtrag ausgeklammert

Im Zuge der Einführung der neuen Anwendung braucht es auch verschiedene Anpassungen beim Schätzungs- und Grundpfandgesetz. Die vorberatende Kommission hat für den entsprechenden Nachtrag diverse Änderungsanträge eingebracht. Laut Kommissionspräsident Max Rötheli (SP, Stans) ging es vor allem darum, lediglich die technisch notwendigen Anpassungen im Nachtrag zu belassen. Sämtliche politischen Themen sollten hingegen zu einem späteren Zeitpunkt separat behandelt werden. So wurde zum Beispiel die Bestimmung, dass künftig der Steuerwert von nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken dem Verkehrswert entsprechen soll, gestrichen. Auch die Bestimmungen zu den Landwertzonen in den Gemeinden wurden gemäss dem geltenden Recht belassen.

Die Fraktionen stellten sich hinter die Anträge der Kommission und auch die Regierung wehrte sich nicht gegen das vorgeschlagene zweistufige Vorgehen. Die Schlussabstimmung über den Nachtrag findet nach der zweiten Lesung statt.