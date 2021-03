Obwalden Kanton will Härtefällen stärker unter die Arme greifen – bisher wurden 95 Gesuche eingereicht Für den Fall, dass der Bund seine Härtefallhilfe aufstockt, hat der Obwaldner Regierungsrat ein aufgestocktes Hilfspaket erarbeitet. Er beantragt, einen Zusatzkredit von 17 Millionen Franken zu bewilligen.

(lil) In der Märzsession werden National- und Ständerat über eine Aufstockung des Härtefallprogramms entscheiden. Demnach könnte die finanzielle Hilfe für besonders betroffene Unternehmen auf 10 Milliarden Franken aufgestockt werden. Für den Kanton Obwalden würde das eine zusätzliche finanzielle Hilfe von 24 Millionen bedeuten. Um auf die Entscheide auf Bundesebene frühzeitig reagieren zu können, hat der Kanton Obwalden ein aufgestocktes Hilfspaket für Obwaldner Härtefälle ausgearbeitet. Dies schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Freitag.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat einen Zusatzkredit von 17 Millionen Franken zum bereits bestehenden Kredit von 7 Millionen. Zwei Drittel davon sollen wieder als à-fonds-perdu-Beiträge gesprochen werden. Die Obwaldner Gemeinden werden sich am aufgestockten Hilfsprogramm beteiligen.

Der Kantonsrat behandelt dieses Geschäft an einer ausserordentlichen Kantonsratssitzung am 1. April. Weil es dem 30-tägigen Referendum unterliegt, kann der Kantonsratsbeschluss erst am 11. Mai 2021 in Kraft treten.

95 Härtefälle wurden eingereicht

Beim Volkswirtschaftsdepartement sind bisweilen 95 Härtefallgesuche eingetroffen, schreibt der Kanton Obwalden weiter. Die Eingabefrist läuft noch bis am 12. März. Der Regierungsrat hat die Höchstgrenze an finanzieller Unterstützung pro Unternehmen auf 150'000 Franken festgelegt. Sollte der Lockdown allerdings noch länger dauern und die Härtefallhilfe des Bundes aufgestockt werden, will der Regierungsrat die Höchstgrenze erhöhen. Dafür müssen aber die konkreten Änderungen des Bundes abgewartet werden.

Hotels könnten durch die Maschen des Hilfsnetzes fallen

Verschiedene Rückmeldungen an den Kanton Obwalden zeigen, dass durch die Vorgaben auf Bundesebene insbesondere die Hotellerie durch eine Lücke fallen könnte. Hotels sind zwar nicht geschlossen, weisen aber 2020 teils massive Einbrüche bei den Logiernächten auf. Darüber hinaus verlief die Wintersaison durchzogen. Oft erreichen die Hotels den Umsatzausfall von mehr als 40 Prozent aber nicht.

Der Obwaldner Regierungsrat hat diskutiert, ob für die besonders betroffene Hotellerie/Gastronomie eine kantonale Branchenlösung gefunden werden soll. Davon wird aber momentan abgesehen, wie der Kanton schreibt. Zum jetzigen Zeitpunkt würde sich der Bund nicht an einer solchen Lösung beteiligen. Die Branchenunterstützung müsste also alleine mit Kantonsmitteln finanziert werden. Der Regierungsrat geht aber davon aus, dass mit der sogenannten Bundesreserve für die Hotellerie zeitnah eine Lösung zur Verfügung stehen wird. Er will diese Vorgaben abwarten.