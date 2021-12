Obwalden Kantonales Testcenter erhält neuen Standort beim Parkplatz Ei in Sarnen Ab dem 22. Dezember befindet das Testcenter am neuen Standort. Bereits gebuchte Termine bleiben bestehen und finden am neuen Standort statt.

Ab dem 22. Dezember 2021 befindet sich das kantonale Testcenter neu im Feuerwehrgebäude beim Parkplatz Ei in Sarnen. Bild: PD

Seit Mitte November befand sich das Testcenter im Restaurant Seefeld in Sarnen. Da dieser nicht mehr verfügbar ist, zieht das Testcenter nun um. Wie die Staatskanzlei Obwalden in einer Mitteilung schreibt, ist der neue Standort an der Jordanstrasse 19 in Sarnen gut durch den ÖV erreichbar und verfügt über genügend Parkplätze.

Bereits gebuchte Termine bleiben bestehen und finden am neuen Standort statt. Alle Informationen zum Testen und das Formular zur Online-Anmeldung finden Sie unter diesem Link. (rad)