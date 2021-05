Obwalden Kantonsräte wollen mehr Schutz vor dem Wolf Die Regierung soll Massnahmen ergreifen, um Berggebiete vor dem Wolf zu schützen. Damit rennen die Kantonsräte bei der Regierung offene Türen ein, obwohl diese die Motion zur Ablehnung empfiehlt.

Immer wieder ein Politikum: der Wolf. Bild: Romano Cuonz.

Die Wolfspopulation in den Berggebieten steigt rasant an und damit auch der Druck auf die Land- und Alpwirtschaft und den alpinen Tourismus. Dieser Meinung sind die Kantonsräte Daniel Blättler (SVP, Kerns) und Petra Rohrer-Stimming (CVP, Sachseln). Zusammen mit 14 weiteren Kantonsräten verlangen sie vom Regierungsrat mit einem Vorstoss, dass er prüft, ob die Sicherheit und Interessen der betroffenen Berggebiete noch gewahrt sind. Auch soll er den Bundesrat zur Anpassung der Gesetzgebung auffordern. Denn durch die Ablehnung des revidierten nationalen Jagdgesetzes im September vergangenen Jahres habe sich die Situation weiter verschärft. Ohne Gegenmassnahme drohe die beschleunigte Abwanderung ganzer Talschaften und die «Vergandung» vieler Alpen im gesamten Berggebiet. Der Bund müsse handeln und erste Pflöcke für die vereinfachte Regulierung von Wölfen einschlagen und die ungebremste Ausbreitung auch im Siedlungsgebiet bremsen. Zudem seien die Bundesfinanzen zur Abfindung der Herdenschutzmassnahmen massiv aufzustocken, ohne die Kantone zusätzlich zu belasten, verlangen sie.

Kantone waren nicht untätig

Das Thema sei schon in einem nationalen Vorstoss behandelt worden. Auch die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) hätte sich mit dem Projekt «Wolfsentwicklung und Konflikte mit Interessen der Alp- und Landwirtschaft» auseinandergesetzt, schreibt die Regierung in ihrer ablehnenden Antwort zur Motion. Eine Prüfung der in der Motion aufgeworfenen Fragen alleine durch den Kanton Obwalden wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden, was unverhältnismässig wäre, zumal Obwalden kein Sonderfall sei. So würden sich die bisherigen Erkenntnisse auch auf diesen Kanton übertragen.

Über die Jagdverordnung könnten kurzfristig einfachere und schnellere Lösungen für Massnahmen gegen schadenstiftende Wölfe erreicht werden, schreibt der Regierungsrat weiter. Dies habe er dem zuständigen Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mitgeteilt, welches bereits die Jagdverordnung anpasse. Auch wenn der Handlungsspielraum wegen der abgelehnten Revision des Jagdgesetzes klein sei, setze sich der Regierungsrat in seinem Schreiben dafür ein, dass bei den Verordnungsanpassungen die Anliegen der am stärksten betroffenen Gebirgskantone ausreichend berücksichtigt würden. «Gleichzeitig hält der Regierungsrat – wie in der Motion gefordert – dem Bundesrat gegenüber fest, dass auch eine Anpassung der Jagdgesetzgebung nicht auf die lange Bank geschoben werden könne und möglichst bald an die Hand genommen werden muss.»

Motionär begrüsst kantonsübergreifendes Vorgehen

«Nachdem ich im Gespräch mit Baudirektor Josef Hess erfuhr, dass unser Anliegen bereits vor unserer Motion innerhalb der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) traktandiert war, kann ich gut damit leben, wenn der Kantonsrat der Empfehlung der Regierung folgt und die Motion am 27. Mai nicht überweisen wird», sagt auf Anfrage Daniel Blättler.

Er begrüsse den eingeschlagenen Weg, das Thema kantonsübergreifend anzugehen. «Wir lernen, mit dem Wolf zu leben, aber die Begegnung Wolf und Mensch muss als ein zentraler Punkt diskutiert werden. Dazu braucht es umgehend griffige Massnahmen, um der in der Schweiz rasant wachsenden Wolfspopulation Herr zu werden», meint Daniel Blättler, der auch Geschäftsführer der Bauernverbände von Nid-, Obwalden und Uri ist. Gemäss Regierung reisst der Wolf in Obwalden durchschnittlich sechs Schafe pro Jahr.