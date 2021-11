Obwalden Kantonsrat berät bald ein letztes Mal über Einbürgerungsgesuche Einbürgerungsgesuche sind bald definitiv nicht mehr Sache von Regierung und Kantonsrat. Nun entscheidet das Parlament über zwei letzte Gesuche.

An einer Sitzung vom 2. und 3. Dezember muss sich der Obwaldner Kantonsrat zum letzten Mal mit zwei Einbürgerungsgesuchen befassen. Seit 2018 werden die Gesuche von der kantonalen Einbürgerungskommission bearbeitet. Die beiden Gesuche sind noch ein Überbleibsel aus der Zeit vor 2018. Mit dem Entscheid über die letzten zwei Gesuche gehe eine lange Ära der Einbürgerung, in der die Erteilung des Bürgerrechts vor allem als politischer Akt betrachtet wurde, zu Ende, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Eine Veränderung wurde bereits 2003 losgetreten, als das Einbürgerungsrecht vom Bundesgericht als Verwaltungsakt qualifiziert wurde. Dies führte zu einer schweizweiten Rechtsunsicherheit. Die Gemeinden und Kantone wussten nicht, wie sie mit den Gesuchen verfahren sollen. Im Kanton Obwalden wurden die Einbürgerungen mangels gesetzlichen Alternativen sogar für mehrere Jahre komplett ausgesetzt. Im Januar 2006 beschloss dann der Kantonsrat, die Bürgerrechtsgesetzgebung an die neue Rechtsprechung anzupassen. Ein dagegen eingereichtes Referendum wurde deutlich abgelehnt.

Der Kantonsrat und die Gemeindeversammlungen mussten sich daraufhin mit dem Erlassen von Verwaltungsakten beschäftigen, was ihnen als politische Entscheidungsorgane eigentlich fremd war. Die Obwaldner Einbürgerungsorgane gingen trotzdem immer mehr dazu über, die Einbürgerung als verwaltungsrechtlichen statt als politischen Akt zu sehen. Zum Beispiel wurden ablehnende Entscheide des Kantonsrats oder der Gemeindeversammlungen so ausgestaltet, dass dagegen auch ein ordentliches Rechtsmittel ergriffen werden konnte.

Neues Bundesgesetz seit 2018

Am 1. Januar 2018 trat dann das neue und heute geltende Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht in Kraft. Damit wurde auch die Obwaldner Bürgerrechtsgesetzgebung revidiert. «Der Nachtrag zur Kantonsverfassung wurde mit einer grossen Mehrheit von rund 78 Prozent Ja-Stimmen angenommen und war breit abgestützt», wird Regierungsrat Christoph Amstad in der Mitteilung zitiert.

Die Totalrevision der Obwaldner Bürgerrechtsgesetzgebung hatte zum Ziel, die Einbürgerung zu entpolitisieren. Da man der Meinung war, dass der Kantonsrat nicht mehr das geeignete Organ war, um über den Verwaltungsakt der Einbürgerungen zu entscheiden, wurde die kantonale Einbürgerungskommission gegründet. Bei der Wahl der Kommissionsmitglieder werden die im Kantonsrat vertretenen Parteien mit Fraktionsstärke angemessen berücksichtigt. Der Einbürgerungsakt wurde durch die Revision «immerhin weiter, aber nicht vollständig entpolitisiert», wird Christoph Amstad weiter zitiert.

Seit 2018 haben zwei verschiedene Organe über Einbürgerungsgesuche entschieden. Alle neuen Gesuche wurden von der Einbürgerungskommission bearbeitet und der Kantonsrat musste die vor 2018 eingereichten Gesuche noch bearbeiten. «Das neue Einbürgerungsverfahren ist eine echte Erfolgsgeschichte», sagt André Blank, Amtsleiter des Amtes für Justiz, auf Anfrage. «Mit der Einführung der Einbürgerungskommission wurde der Einbürgerungsprozess nicht nur weiter entpolitisiert, sondern auch beschleunigt.»