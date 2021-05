Obwalden Kantonsrat entscheidet morgen über Maskenpflicht an den Obwaldner Schulen Die Motion der SVP wurde für dringlich erklärt. Die Diskussion findet am Freitag statt.

Kantonsrat Obwalden, Impression aus der Mai-Session 2021. Bild: Florian Arnold / Obwaldner Zeitung

Die SVP Obwalden fordert, dass die Maskenpflicht an Obwaldner Schulen sofort aufgehoben wird. Dazu reichte Gregor Rohrer (SVP, Sachseln) eine Dringliche Motion ein. Mit 37 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) wurde der Dringlichkeit stattgegeben, dafür waren zwei Drittel der Stimmen nötig, was 36 Stimmen entsprach. Rohrer sagte, die Pandemie flache momentan ab, alle Kennzahlen würden dies unterstreichen. Er sei von vielen Eltern angesprochen worden, die sich diesen Schritt zurück zur Normalität wünschten. «Wir Politiker stehen in der Pflicht, klare Entscheide zeitnah zu fällen», so Rohrer.

Die CVP und die SP unterstützten die Dringlichkeit, behielten sich aber die Argumente rund um die Motion für die Diskussion am Freitag auf. Die CSP-Fraktion hingegen. Daniel Windisch (CSP, Giswil) sagte, für einen solchen Entscheid sei eine fundierte Grundlage nötig, die bis zur Diskussion am Freitag nicht vorliege.

Bildungsdirektor und Landammann Christian Schäli wehrte sich nicht grundsätzlich gegen die Dringlichkeit. Er betonte aber, die Zuständigkeit für diese Frage liege einzig und allein bei der Regierung. «Unabhängig vom Zeitpunkt der Behandlung wird der Regierungsrat im Rahmen der Schutzkonzepte so liberal wie möglich und so vorsichtig wie möglich vorgehen», versprach er. Die Maskenpflicht werde man sofort aufheben, sobald dies epidemiologisch vertretbar sei.