Obwalden In Obwalden gibt es vorerst keine Gratis-Tests: Kantonsrat lehnt Dringlichkeit von Motionen ab Zwei Vorstösse wollten den Kanton zu kostenlosen Corona-Tests verpflichten. Sie erreichten nicht die notwendige Mehrheit für eine dringliche Beratung.

Auf die Sitzung des Kantonsrats am Donnerstag hin sind zwei dringliche Motionen eingereicht worden. Beide beschäftigen sich mit kostenlosen Corona-Tests. Ivo Herzog (SVP, Alpnach) forderte in seinem Vorstoss, dass allen in Obwalden registrierten Einwohnerinnen und Einwohnern einmal pro Woche ein kostenloser Covid Antigen-Schnelltest ermöglicht werden soll. Auch für ausserkantonale Angestellte von Obwaldner Unternehmen soll diese Möglichkeit bestehen. Die kostenlosen Tests sollen mindestens so lange aufrechterhalten werden, bis der Bundesrat die Zertifikatspflicht aufhebt.

Einen ganz ähnlichen Vorstoss hatte Ambros Albert (SP, Giswil) eingereicht. Ihm ging es um die Möglichkeit kostenloser wöchentlicher Tests für alle im Kanton Obwalden wohnenden Auszubildenden und Studierenden. Auch Alberts Vorstoss verlangt die Gratistests bis zur Aufhebung der Zertifikatspflicht.

Demokratisch aber schnell

Der Rat diskutierte zu Beginn der Sitzung darüber, ob die beiden Motionen für dringlich erklärt werden sollten. Beide Motionäre verlangten die sofortige Behandlung ihrer Vorstösse. Ivo Herzog hielt fest, dass die SVP klar für die Dringlichkeit sei. «Wir möchten die Forderungen nach Gratistests heute behandeln.» Die Erheblichkeitserklärung der Motionen wäre ein deutliches Signal, dass man auch in einer ausserordentlichen Situation demokratisch sauber und doch schnell entscheiden könne. Ambros Albert beantragte ebenfalls die Dringlichkeit seiner Motion.

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi sprach sich namens der Regierung für die Dringlicherklärung aus. In einer allfälligen Debatte empfehle die Regierung die Ablehnung der Vorstösse.

Finanzieller Blindflug

Im Rat war die Meinung über die Dringlicherklärung gespalten. Adrian Haueter (CVP/Mitte, Sarnen) hielt fest, dass der Bund nach wie vor unter bestimmten Bedingungen die Kosten von Tests übernehme. Er stellte die Frage in den Raum, ob Gratis-Tests zu den Aufgaben des Kantons gehörten. Er führte auch staatspolitische Bedenken an. In einer kurzfristig anberaumten Debatte könnten unter Umständen nicht alle notwendigen Informationen verifiziert werden. Darüber hinaus könnten auch Kosten in undefinierter Höhe auf den Kanton zu kommen. «Hier einen Blindflug zu starten, macht keinen Sinn», so Haueter.

Peter Lötscher (SP, Sarnen) hielt fest, dass seine Fraktion in der Frage der Dringlichkeit geteilt sei. Für ihn sei keine Dringlichkeit der Vorstösse gegeben. Ohne über die finanziellen Auswirkungen Bescheid zu wissen, könne kein Entscheid gefällt werden. Man müsse das Thema diskutieren, aber nicht mehr in der aktuellen Sitzung. Er schlug der Regierung vor, repetitive Tests an Schulen und weiteren Institutionen durchzuführen. Negativ Getesteten könnte dann ein Zertifikat ausgestellt werden. So würde auch die Infektionslage im Kanton übersichtlicher.

Zweidrittel-Mehrheit verpasst

Martin Hug (FDP, Alpnach) trat namens der Fraktion für die Dringlicherklärung ein. «Wir glauben nicht daran, dass uns der Regierungsrat im Januar zusätzliche Informationen geben könnte, die er uns nicht heute geben könnte», hielt er fest.

«Wir wollen schauen, was das Volk bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz am 28. November entscheidet», sagt Helen Keiser (CSP, Sarnen) für ihre Fraktion. Man sei einstimmig gegen die Dringlicherklärung der Vorstösse.

In der Abstimmung verpassten beide Motionen die notwendige Zweidrittel-Mehrheit für die Dringlicherklärung. Bei einer Dringlicherklärung hätte der Kantonsrat die Vorstösse am Donnerstag diskutiert und über die Überweisung an die Regierung entschieden. Die beiden Motionen werden nun auf dem normalen Weg behandelt. Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Januar darüber debattieren.