Obwalden Kantonsrat lehnt Motionen zu kostenlosen Covid-Tests ab Das Parlament folgte dem Antrag der Regierung. Diese hatte unter anderem mit den Kosten und dem Aufwand argumentiert.

Zwei Motionen zum Thema Corona standen am Donnerstag auf der Traktandenliste des Obwaldner Kantonsrats. Die SVP-Fraktion forderte in einer Motion allen Einwohnerinnen und Einwohnern einmal pro Woche kostenlose Covid-Antigen-Schnelltests zu ermöglichen. Die gleiche Möglichkeit von Testungen solle auch für ausserkantonale Angestellte von Obwaldner Unternehmen bestehen. Die kostenlosen Tests sollen mindestens so lange aufrechterhalten werden, bis der Bundesrat die Zertifikatspflicht aufhebe.

In seiner Beantwortung hält der Regierungsrat fest, dass ein grosser Teil der Forderung der Motionäre erfüllt werde, das Bundesparlament im vergangenen Dezember entschieden habe, dass die Antigen-Schnelltests für alle wieder gratis durchgeführt werden. Da die Motion die Gratis-Tests bis Ende der Zertifikatspflicht verlangt, liefert die Regierung Berechnungen, sollte der Bund die Gratistests wieder abschaffen, die Zertifikatspflicht jedoch beibehalten. Er geht davon aus, dass er rund 10'000 Tests pro Woche bereitstellen und finanzieren müsste. Das würde Kosten von rund 2 Millionen Franken pro Monat alleine für die Tests nach sich ziehen. «Die Umsetzung des Anliegens der Motion wäre sehr aufwendig und teuer», schreibt die Regierung. Der Nutzen sei im Vergleich zu den sehr hohen Kosten gering. Jede Person mit Symptomen könne sich jederzeit gratis auf Covid-19 testen lassen. Auch bestehe in vielen Betrieben die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an repetitiven Tests. Um nicht für ein Covid-Zertifikat bezahlen zu müssen, steht zudem allen die Impfung gratis zur Verfügung.

Einmaliger Eingriff in die persönliche Freiheit

Bei den geforderten zusätzlichen Gratistests gehe es in der Folge nur darum, für nicht geimpfte und nicht genesene Personen gratis ein Covid-Zertifikat durch einen Test zu ermöglichen. Die Erkennung von mit Covid-19 infizierten Personen werde dadurch nicht erheblich verbessert.

Der Regierungsrat beantragte, die Motion abzulehnen. Die Ablehnung empfahl er auch für eine ähnliche gelagerte Motion von Kantonsrat Ambros Albert (SP, Giswil). Er und die Mitunterzeichnenden verlangten kostenlose Coronatests für Auszubildende und Studierende im Kanton Obwalden. Hier geht die Regierung von monatlichen Kosten vom 130’000 Franken für die Tests aus. Auch hier in der Annahme, dass der Bund die Kostenübernahme einstellt. Neben den Argumenten, die die Regierung bereits für die Ablehnung der SVP-Motion ins Feld führt, hält sie in ihrem Bericht fest, dass die Covid-Pandemie nicht damit gelöst werden könne, einzelne Bevölkerungsgruppen zu bevorteilen.

Ivo Herzog (SVP, Alpnach) hielt fest, in der Neuzeit sei dieser massive staatliche Eingriff in die persönliche Freiheit und Eigenbestimmung einmalig. Die SVP bekämpfe sowohl direkte wie indirekte Zwangsmassnahmen in aller Klarheit. Man sehe nicht ein, dass in dem wahnsinnigen Covid-Milliarden-Zirkus diese Testkosten knallhart abgewälzt würden. Die SVP halte an der Motion fest. Und zwar aus Gründen der allgemeinen Gerechtigkeit und als Signal, dass man nicht einfach ganze Bevölkerungsgruppen rücksichtslos ausgrenze. Für den Fall, dass der Mehrheit die SVP-Motion zu weit gehe, empfahl er jene von Ambros Albert als Kompromisslösung zur Überweisung.

Zeichen zu Gunsten der Jugend setzen

Die CSP lehnte die SVP-Motion einstimmig ab, bei jener von Albert war sie geteilt. Er habe wenig Verständnis dafür, dass der finanziell schwach aufgestellte Kanton Obwalden riesige finanzielle Mittel für die Tests bereitstellen würde, sagte Daniel Windisch (CSP, Giswil). Helen Keiser (CSP, Sarnen) sprach sich dafür aus, zu Gunsten der Jugend ein Zeichen zu setzen, auch für deren Solidarität in der Pandemie.

Ambros Albert hielt ebenfalls an seiner Motion fest. Wenn der Bundesrat entscheide, die Tests wieder kostenpflichtig zu machen, würden gerade junge Menschen, die noch nicht über ein grosses Einkommen verfügten, belastet.

Adrian Haueter (CVP/Mitte, Sarnen) meinte, man spreche derzeit von einem Gespenst. Die Tests würden bezahlt. Mit einer Überweisung der Vorstösse würde man nichts anderes machen, als die Verwaltung zu beschäftigen.

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi hielt fest, dass Obwalden in Sachen Impfquote aufgeholt habe und sich mittlerweile im Schweizerischen Mittel bewege. Nach wie vor sei der Regierungsrat der Meinung, dass eine Immunisierung durch Impfen viel schneller aus der Pandemie führe.

Der Kantonsrat lehnte die SVP-Motion mit 35 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Der Vorstoss Albert scheiterte mit 19 zu 26 Stimmen bei 6 Enthaltungen.