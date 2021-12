Obwalden Kantonsrat wählt Rebecca Duss zur neuen Staatsanwältin Die Luzernerin tritt die Nachfolge von Staatsanwalt Jürg Boller an. Zusätzlich wird sie auch stellvertretende Jugendanwältin.

Rebecca Duss wohnt in Luzern. Sie hat laut einer Medienmitteilung Rechtswissenschaften studiert. 2012 hat sie an der Universität Freiburg den Bachelor of Law und 2014 an der Universität Luzern den Master of Law abgeschlossen. 2017 wurde ihr vom Kanton Luzern das Anwaltspatent erteilt. Seit August 2017 arbeitet die 31-Jährige als Staatsanwaltsassistentin bei der Staatsanwaltschaft Luzern. Der Kantonsrat hat Rebecca Duss für die Amtsdauer 2022 bis 2026 gewählt. Sie tritt ihr Amt in einem 80-Prozent-Pensum am 1. Juli des kommenden Jahres an.

Rebecca Duss ist ab 1. Juli 2022 neue Staatsanwältin des Kantons Obwalden. Bild: PD

Staatsanwalt Jürg Boller stellt sich nach Ablauf der Amtsdauer 2018 bis 2022 nicht mehr zur Wiederwahl und wird ab 1. Juli 2022 den Ruhestand antreten. Die Rechtspflegekommission RPK dankt ihm im Namen des Kantonsrats für seine während über drei Jahrzehnten sehr gewissenhaft und erfolgreich geleisteten Dienste als Verhörrichter-Stellvertreter, Verhörrichter und schliesslich als Staatsanwalt des Kantons Obwalden.

MLaw Christoph Wieland ist seit 1. Juli 2018 Staatsanwalt und stellvertretender Jugendanwalt beim Kanton Obwalden. Am 27. Mai 2021 wurde er vom Kantonsrat als stellvertretender Oberstaatsanwalt gewählt. Diese Funktion trat er am 1. November 2021 an. Auf die Amtsdauer 2022 bis 2026 hin wird MLaw Christoph Wieland von seiner Funktion als stellvertretender Jugendanwalt zurücktreten. (pd/mu)