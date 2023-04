Obwalden «Keine schöne Botschaft»: IG Alter Obwalden steht vor ungewisser Zukunft An der Mitgliederversammlung wurden zwei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand verabschiedet. Trotz intensiver Suche konnte keine Nachfolge gefunden werden.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Vereins IG Alter Obwalden richteten Kurt Bucher, Präsident und Karl Fischer, Aktuar, unter dem Titel «IG Alter Obwalden vor ungewisser Zukunft» an die Mitglieder ein Schreiben. Was war geschehen?

Präsident Kurt Bucher durfte rund 70 Mitglieder und verschiedene Gäste im Hotel Krone in Sarnen zur Mitgliederversammlung 2023 begrüssen. Kassier Peter Spichtig orientierte über die Jahresrechnung 2022. Sie schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von rund 4910 Franken ab. Die Mitgliederversammlung hiess die Jahresrechnung einstimmig gut und erteilte dem Antrag der Rechnungsrevisoren, dem Kassier sowie dem Vorstand Decharge. Sie stimmte ebenfalls ohne Gegenstimme dem Antrag für den Jahresbeitrag 2024 zu. Er verbleibt unverändert bei 20 Franken für Einzelpersonen und 30 Franken für Paare.

Rücktritt von zwei Vorstandsmitgliedern

Auf die diesjährige Mitgliederversammlung haben Hedy Siegrist, Alpnach, und Irmgard Wölki, Hergiswil, ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt. Hedy Siegrist wurde 2007 als Nachfolgerin von Maria Imfeld-Krummenacher in den Vorstand gewählt und zählt mit ihrer damit 16-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit zu jenen Vorstandsmitgliedern, die sich am längsten für IG Alter Obwalden engagierten. Irmgard Wölki wurde 2016 in den Vorstand gewählt. Mit grossem Engagement begleitete sie die Neugestaltung des Mitteilungsblattes und verschob deswegen ihren zuvor für 2022 angekündigten Rücktritt um ein Jahr. Präsident Kurt Bucher bedankte sich bei den Beiden herzlich für ihren langjährigen, wertvollen und grossen Einsatz. Mit je einem Blumenstrauss, einem Geschenk und vielen guten Wünschen für die Zukunft verabschiedete er sie aus dem Vorstand.

Die beiden Vorstandsmitglieder Riccardo Cappelletti, Sachseln, und Mariette Keller, Giswil, wurden für eine weitere zweijährige Amtsperiode einstimmig wiedergewählt. Ersatzwahlen für Hedy Siegrist und Irmgard Wölki konnten leider nicht stattfinden, orientierte der Präsident die Versammlung. Trotz zahlreicher Anfragen sei es nicht gelungen, neue Vorstandsmitglieder zu finden.

Dem Verein droht die Auflösung

Diese unerfreuliche Tatsache war das Stichwort, eingehend über die Zukunftsperspektiven des Vereins zu orientieren. Der Vorstand habe sich an zwei Sitzungen intensiv damit befasst und schätze sie als «schwierig» ein, betonte Präsident Kurt Bucher. Nach den heute erfolgten zwei Rücktritten haben auf den Zeitpunkt der Mitgliederversammlung 2024 drei weitere Vorstandsmitglieder mit besonderen Aufgaben (Präsident, Aktuar und Kassier) ihre Demission angekündigt. Dazu Präsident Kurt Bucher: «Damit steht IG Alter vor dem gleichen Problem wie aktuell andere Obwaldner Vereine. Die Bereitschaft, sich freiwillig und unentgeltlich zu engagieren, ist kaum mehrvorhanden und daher wird es immer schwieriger, eine Vereinsführung sicherzustellen».

«Es ist mir bewusst, dass das keine schöne Botschaft ist», schloss der Präsident mit dem Blick in die Zukunft. Aber man müsse den Tatsachen in die Augen schauen. Falls es nicht gelinge, neue Vorstandsmitglieder zu finden, sei davon auszugehen, dass ab 2024 der Verein bedauerlicherweise aufgelöst werden müsse. Für das Jahr 2023 ist der Vorstand gewillt, nochmals ein attraktives Programm anzubieten. Die vom Präsidenten angeregte Diskussion wurde an der Mitgliederversammlung nicht genutzt, die Versammlung nahm dessen Ausführungen stillschweigend zur Kenntnis.