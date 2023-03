Obwalden Kirchensteuern falsch verteilt: Reformierte Kirchgemeinde erhielt zu viel Steuergelder 435’000 Franken sind während sieben Jahren fälschlicherweise auf das Konto der evangelisch-reformierte Kirche gelangt. Passiert ist der Fehler auf der Steuerverwaltung. Nun wird nach einer Lösung gesucht.

Die Einnahmen aus der Quellensteuer wurden bei den Kirchgemeinden in Kerns und in Sachseln während sieben Jahren falsch zwischen den evangelisch-reformierten und den römisch-katholischen Kirchgemeinden aufgeteilt. «Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden erhielten zu viel, die katholischen hingegen zu wenig Steuereinnahmen», schreibt die Finanzverwaltung des Kantons Obwalden am Dienstag in einer Mitteilung. Im Durchschnitt wurden der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Kerns von 2016 bis 2022 gut 41’000 Franken pro Jahr zu viel ausbezahlt (macht ein total von 289’000 Franken) und derjenigen in Sachseln knapp 21’000 Franken jährlich (total 146’000 Franken).

Roger Catregn, Leiter der Finanzverwaltung Obwalden. Bild: PD

Die falsche Verteilung ist auf einen Fehler in der Steuersoftware zurückzuführen. Wie der kantonale Finanzverwalter Roger Catregn auf Anfrage sagte, sei der Fehler entstanden, weil ein hinterlegter Parameter nicht kontrolliert wurde. Aufgrund einer Stichprobe habe man erkannt, dass mit der Verteilung etwas nicht stimmen könne und sei dem nachgegangen. «Die Finanzverwaltung bedauert diesen Fehler und hat in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung bereits interne Schritte eingeleitet.» So wurde das Kontrollsystem angepasst, indem Mitarbeitende entsprechende Verteilung künftig quittieren müssen.

Eine Lösung muss nun her

Hansueli Kessler, Präsident der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Obwalden. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 19.3.2022)

Betroffen von den falsch zugewiesenen Kirchensteuern sind die Kirchgemeinden in Kerns und Sachseln. Der Fehler betreffe die Aufteilung zwischen den Körperschaften, nicht aber den gesamthaft verteilten Betrag, schreibt die Finanzverwaltung. Am Dienstagnachmittag trafen sich die Beteiligten des Kantons mit den Verantwortlichen der betroffenen Römisch-Katholischen Kirchgemeinden Kerns und Sachseln sowie der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Obwalden zu einem Gespräch. Letztere umfasst alle Obwaldner Gemeinden ausser Engelberg, weshalb der falsch zugewiesene Betrag von total 435’000 Franken einer einzigen Kasse zufällt. «Ein grosser Betrag, der sich über mehrere Jahre kumulierte. Wir waren schon recht erstaunt darüber», sagte Kessler, Präsident der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Obwalden, auf Anfrage.

Welche Folgen die finanzielle Korrektur haben wird, konnte Kessler noch nicht sagen. Wichtig sei nun, eine gute Lösung zu finden, um den Fehler zu korrigieren. «Uns ist es ein grosses Anliegen, gemeinsam mit dem Kanton und den katholischen Kirchgemeinden eine Lösung zu finden, damit auch die Interessen der Kirchgemeinden gewahrt sind», sagte Hansueli Kessler.