Obwalden Das Covid-Zertifikat für bereits geimpfte Personen kommt demnächst Alle, die sich bis am 18. Juni vollständig Impfen lassen haben, werden vom Bund informiert. Wer noch nicht beide Impfdosen erhalten hat, bekommt das Zertifikat direkt nach der zweiten Impfung.

Das Covid-Zertifikat bestätigt in Papierform oder als PDF-Dokument mit einem QR-Code den entsprechenden Status einer Person, also ob sie vollständig geimpft wurde, eine Erkrankung durchgemacht hat oder kürzlich einen Coronatest machen liess. Dieses Zertifikat lässt sich auch in der der «Covid Certificate App» via Google Play Store beziehungsweise Apple App Store eintragen.

Wie der Kanton Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt, werden alle, die bis zum 18. Juni vollständig geimpft wurden, in den kommenden Wochen vom Bund schriftlich kontaktiert. Sie erhalten einen Brief mit dem entsprechenden QR-Code.

Wer ab sofort die zweite Impfung erhält, dem wird direkt nach der zweiten Impfung das Zertifikat ausgehändigt.

Für durchgemachte Impfungen muss das Zertifikat beantragt werden

Wer eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, kann das Webformular des Bundes ausfüllen und ein Zertifikat beantragen. Personen, die sich testen lassen, erhalten das Zertifikat direkt nach dem Test.

Die Gültigkeit für Geimpfte, Genesene und Getestete gilt wie folgt: Geimpfte Personen: 180 Tage ab Verabreichung der letzten Impfdosis. Diese Frist wird seitens des Bundes voraussichtlich auf 360 Tage verlängert.

Genesene Personen: Die Gültigkeit beginnt ab dem 11. Tag nach dem positiven Testresultat und endet am 180. Tag ab dem Testresultat.

Negativ getestete Personen: 72 Stunden ab dem Zeitpunkt eines PCR-Tests beziehungsweise 24 Stunden ab dem Zeitpunkt eines Antigen-Schnelltests.

Die Anwendungsbereiche des Zertifikats werden derzeit noch beraten. Klar ist: Es gilt wahrscheinlich als vorübergehende Bedingung für die Zulassung zu Grossveranstaltungen, Diskotheken oder teilweise im internationalen Personenverkehr. Ausgeschlossen ist der Einsatz in Bereichen des alltäglichen Lebens wie dem öffentlichen Verkehr, privaten Veranstaltungen, Arbeitsstätten oder dem Detailhandel. (zgc)