Schweizer Solarpreis Obwaldner haben ausgezeichnete Solardächer Die Berglodge Ristis in Engelberg, die Giswiler Mehrfamilienhaus-Siedlung Sunnäplätzli und ein Sarner Einfamilienhaus: Sie wurden nun mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet.

Die zwei Mehrfamilienhäuser Sunnäplätzli. Bild: PD (Giswil, 8. November 2020)

Sie erzeugen zusammen jährlich 142'800 Kilowattstunden Strom. Das ist mehr Energie als die zwei Mehrfamilienhäuser im Giswiler Sunnäplätzli mit insgesamt 15 Wohnungen benötigen. 113 Prozent beträgt die Eigenenergieversorgung in dieser Liegenschaft, die von der Korporation Giswil erbaut wurde und seit vergangenem Jahr bezugsbereit ist. Mit den 16'600 überschüssigen Kilowattstunden, die jährlich produziert werden, können 11 Elektroautos je 12'000 Kilometer pro Jahr CO 2 -frei fahren und so 34,1 Tonnen CO 2 einsparen, wie die Solar-Agentur Schweiz in einer Mitteilung schreibt, die zum 31. Mal Solarpreise verlieh. Die Giswiler Siedlung wurde in der Kategorie Plus-Energie-Bauten (also Bauten, die mehr Strom produzieren, als sie brauchen) ausgezeichnet.

Auch bei den verwendeten Baumaterialien und der Heizenergie lege die Korporation Giswil grossen Wert auf Nachhaltigkeit, schreibt die Solar-Agentur weiter. So sei der Massivholz- und Holzrahmenbau zu grossen Teilen aus Materialien der eigenen Waldungen entstanden. Und die korporationseigene Fernwärmeheizung decke den Wärmebedarf. Zudem erwähnt die Agentur auch lobend, dass der Mietpreis nicht höher sei als im übrigen Quartier. Dies brachte ihr zusätzlich den Migros-Bank-Sondersolar-Preis für preisgünstige Plus-Energie-Bauten ein.

Preis als Ansporn

«Wir freuen uns sehr über den Preis mit nationaler Ausstrahlung», sagt dazu Remo von Ah, Präsident der Korporation Giswil. «Das Ziel müsste immer sein, auch dank einer guten Dämmung, mehr Energie zu produzieren als ein Objekt benötigt. Der Preis ist für uns ein Ansporn in dieser Richtung für künftige Bauprojekte.»

Die zweite Obwaldner Preisträgerin in der Kategorie Plus-Energie-Bauten ist Julia Emmenegger. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach ihres im vergangenen Jahr erbauten Einfamilienhauses erzeugt mit 13'000 Kilowattstunden pro Jahr mehr als das Doppelte des eigenen Energiebedarfs. 216 Prozent beträgt die Eigen-Energieversorgung. Der vom Neubau produzierte Stromüberschuss von 7000 Kilowattstunden jährlich wird zum grössten Teil im 100-jährigen Dreifamilienhaus verbraucht, das nicht saniert werden konnte. Um dennoch einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, wurde auf derselben Parzelle der Neubau errichtet, heisst es in der Laudatio weiter.

Traditioneller Holzbau mit moderner Fotovoltaik-Technik

Das Berglodge-Restaurant Ristis wurde in der Kategorie Gebäudesanierungen mit dem Schweizer Solarpreis-Diplom ausgezeichnet. Eine Pelletheizung ersetzte bei der Sanierung 2019 die alte Ölheizung. Die Dämmung wurde verbessert, Abwärmequellen genutzt und eine 18 Quadratmeter grosse solarthermische Anlage errichtet. Der Gesamtenergiebedarf des Hotellerie- und Gastrobetriebes reduzierte sich so um 42 Prozent auf 191'900 Kilowattstunden jährlich. Die «eleganten und perfekt integrierten Solarziegel» decken das Dach vollflächig ab und erzeugen so im Jahr 73'500 Kilowattstunden CO 2 -freien Strom. «Das Berglodge-Restaurant Ristis verbindet auf ästhetisch sehr ansprechende Art traditionellen Holzbau mit moderner Fotovoltaik-Technik», begründet die Agentur die Verleihung des Solarpreis-Diploms.

Das Berglodge-Restaurant Ristis erhält das Schweizer Solarpreis-Diplom. Bild: PD (19. Juli 2019)

«In einem Skigebiet ist der Strombedarf besonders im Winter mit den Schneekanonen gross. Mit unserer Fotovoltaikanlage können wir unseren Beitrag zur Stromerzeugung leisten. Das passt auch zum Brunni, das gerne damit wirbt, auf der Sonnenseite von Engelberg zu liegen», sagt Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen Engelberg AG.