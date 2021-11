Obwalden Lungererin schliesst als Beste an der Höheren Fachschule für Medizintechnik ab Katharina Berchtold darf sich freuen: Sie hat mit ihrer Diplomarbeit überzeugt und schloss auch sonst als Beste ihres Jahrgangs ab.



Zugegeben, der Titel klingt kompliziert. Seit Freitag darf sich Katharina Berchtold «Diplomierte Technikerin HF Systemtechnik Vertiefung Medizintechnik» nennen. Ihrer grossen Freude darüber tut das aber keinen Abbruch. Dreieinhalb Jahre lang drückte sie in Sarnen jeweils freitags und samstags in der Höheren Fachschule für Medizintechnik die Schulbank und verbrachte manchen Abend nach einem kompletten Arbeitstag unter der Woche mit Lernen des Unterrichtsstoffs. Die Lungererin absolvierte neben ihrer Arbeit als Endoskoptechnikerin ihre Ausbildung.

Die Arbeit hat sich gelohnt. Gleich zweimal wurde die einzige Obwaldnerin ihres Jahrgangs an der Diplomfeier der Höheren Fachschule für Medizintechnik in Sarnen nach vorne gerufen. Schulleiter Alois Amstutz konnte der 27-Jährigen nicht nur zum besten Zeugnis mit der Note 5,6 gratulieren. Aus den Händen von Philipp Niederberger vom Schweizerischen Verband der diplomierten Höheren Fachschulen erhielt sie ausserdem eine Auszeichnung für die beste Diplomarbeit ihrer Klasse mit der Bestnote 6. Sie lerne gerne und sei mit Fleiss dahinter gewesen, erklärte die junge Frau im persönlichen Gespräch.



Philipp Niederberger vom Verband der diplomierten Höheren Fachschulen gratuliert Katharina Berchtold.

Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 12. November 2021)

Trotz Corona der beste Jahrgang seit Gründung

26 Absolventen bekamen am vergangenen Freitag in Sarnen mit Katharina Berchtold ihr Diplom. Es sei bislang der einzige Jahrgang, bei dem alle bis zum Schluss durchgehalten hatten, freute sich Schulleiter Amstutz. Zwei der insgesamt 28 Absolvierenden werden ihre Diplomarbeit noch überarbeiten müssen. Es sei insgesamt aber das beste Klassenergebnis seit der Gründung der Schule 1997, so Alois Amstutz. Dabei stand genau diese Klasse wegen Corona vor grösseren Herausforderungen als andere.

Auch Katharina Berchtold bekannte: «Wenn ein Dozent vor Ort mit Freude unterrichtet, ist man beim Thema viel mehr dabei. Im ‹Homeschooling› droht man eher abzudriften.» Thilo Briel, Leiter der Lehraufsicht am Berufs- und Weiterbildungszentrum Obwalden, griff das Thema in seiner Rede vor den Diplomandinnen und Diplomanden auf: «Trotzdem oder gerade deswegen haben Sie eine effiziente Lern- und Arbeitskultur sowie eine starke Gemeinschaft untereinander aufgebaut.»



Diplomarbeit soll Praxen helfen

An ihrer derzeitigen Tätigkeit bei einem Unternehmen in Beromünster wird sich vorerst nichts ändern. Katharina Berchtold repariert und wartet Endoskope. In ihrer Diplomarbeit hat sie ein Raumkonzept für die Geräteaufbereitung in der Gastroenterologie – der Magen-Darm-Trakt-Medizin – entwickelt. Diese werde sie noch zusammenfassen, damit gastroenterologische Praxen davon profitieren können, erklärt sie.



Mit ausgelassener Freude feierte denn auch die Klasse den erfolgreichen Abschluss. Worauf freut sich Katharina Berchtold nun am meisten? «Auf freie Samstage und darauf, wieder etwas unternehmen zu können – und aufs Skifahren.»