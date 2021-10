Obwalden Margrit Koch wird neue CEO der Obwaldner Kantonalbank Sie übernimmt das Amt per 1. Mai von Bruno Thürig, der das Unternehmen nach 20 Jahren verlässt.

Ab dem 1. Mai hat die Obwaldner Kantonalbank (OKB) eine Frau an ihrer Spitze. Wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt, übernimmt Margrit Koch dann die Leitung. Sie folgt damit auf Bruno Thürig, der sich entschieden hat, die OKB nach zwanzig Jahren an der Spitze zu verlassen.

Die seit zehn Jahren in Engelberg wohnhafte Margrit Koch wurde vom Bankrat als neue CEO gewählt. «Mit Margrit Koch haben wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit gefunden, welche die OKB authentisch und professionell weiterführen kann», wird der Bankratspräsident Daniel Dillier in der Mitteilung zitiert.

Margrit Koch wird neue CEO der Obwaldner Kantonalbank. Bild: PD

Margrit Koch war in verschiedenen Positionen für diverse Banken tätig – von der Universalbank über die Privatbank bis hin zur Grossbank. Dabei hat sie sich fundierte Finanzkenntnisse aus allen Bereichen im Banking angeeignet. Sie war 15 Jahre lang als Geschäftsleitungsmitglied einer Schweizer Depotbank tätig. Seit 2017 arbeitet Koch für die Swiss Post Solutions. Als Key-Account-Managerin betreut sie diverse Banken, setzt sich täglich mit relevanten Innovations- und Digitalisierungstrends auseinander und entwickelt innovative Lösungen. Ihre Karriere hat die heute 54-Jährige mit einer klassischen Banklehre in einer Regionalbank im Kanton Aargau gestartet. Ausserdem schloss sie das Studium als Betriebswirtschafterin und Controllerin ab.

Bankrat freut sich über Frau an der Spitze

Der Bankrat ist überzeugt, dass Margrit Kochs langjährige und vielfältige Führungs- und Bankenerfahrung, ihre Freude am Umgang mit Menschen sowie ihre Verbundenheit zum Kanton Obwalden ideale Voraussetzungen sind, die OKB erfolgreich weiterzuführen. Daniel Dillier: «Dass mit Margrit Koch am Ende eine Frau das Rennen gemacht hat, freut uns sehr.»

Bruno Thürig bleibt als designierter Präsident des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) den Kantonalbanken auf Verbandsebene erhalten. Er tritt sein Amt anlässlich seiner voraussichtlichen Wahl an der VSKB-Generalversammlung am 9. Juni 2022 an. (zgc)