Obwalden Mehrere tausend Franken Sachschaden nach Auffahrkollision im Tunnel Lopper Im Tunnel Lopper kam es zu einem Unfall, weil eine 27-jährige Fahrerin in das Auto vor ihr geprallt ist.

Durch den Aufprall wurde dieses wiederum in das nächste Auto geschoben. Wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt, waren insgesamt drei Personenwagen am Unfall beteiligt. Alle Personen blieben unverletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Passiert war der Unfall am Freitagnachmittag um etwa 16.20 Uhr im Feierabendverkehr, als sich im zweiten Teil des Tunnels in Richtung Luzern kurzzeitig eine stockende Kolonne bildete.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Bild: PD

Ein Auto war in der Folge nicht mehr fahrbar und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Tunnel musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Autos für rund 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Dadurch kam es an beiden Tunnelportalen zu entsprechenden Wartezeiten. (fpf)