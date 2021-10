Obwalden Melkroboter und Handy-Apps: An den Engelberger Dialogen diskutieren Experten über die Digitalisierung Fachleute und Vertreter aus Wirtschaft und Politik geben während der Engelberger Dialoge Wissen zur Digitalisierung weiter.

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht von der Digitalisierung betroffen wäre. An Handy-Applikationen wie der SBB-App, Meteo Schweiz oder den Musikdienst Spotify haben sich viele schon gewöhnt. Doch wie sehen die nächsten Schritte der Digitalisierung aus und was sagen ihre Kritiker und Befürworter? Diesen Fragen widmen sich die diesjährigen Engelberger Dialoge, die seit Donnerstagabend und noch bis diesen Freitag im Kursaal Engelberg stattfinden.

Von links: Moderator Daniel Brunner, Thomas Anken von Agroscope, Regierungsrat Joe Christen, Felix Wortmann von der Universität St. Gallen, George Sheldon von der Universität Basel, Marc Langenheinrich von der Universität Lugano, Landwirt Josef Infanger und Bruno Thürig, CEO der Obwaldner Kantonalbank. Bild: Christian Tschümperlin (Engelberg, 21. Oktober 2021)

Die Einführung übernahm am öffentlichen Donnerstagabend Thomas Anken von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope. «Über 1000 Melkroboter sind in der Schweiz bereits im Einsatz. Und autonome Jätroboter erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit», unterstrich er während seiner Präsentation. Anhand zahlreicher Folien zeigte er die neuesten Innovationen im Bereich Landwirtschaft auf und warf die Frage auf, ob GPS-Halsbänder bei Kühen oder Geissen bald Glocken und Zäune ersetzen:

«Eine Kuhglocke kostet rund 50 Franken, ein digitales Halsband ist nicht teurer.»

Beim neuartigen Konzept der GPS-Halsbänder werden die Nutztiere durch elektrische oder durch Audio-Signale innerhalb definierter Zonen gehalten. Die Ortung via Tracker ersetzt zudem die Glocken. Anken: «Diese Technologie kann den Bauern sehr viel Arbeit abnehmen, das Aufstellen von Zäunen ist nämlich eine riesige ‹Büetz›.»

5G als Plattform für die Zukunft

Schliesslich brach er noch eine Lanze für den neuen Mobilfunkstandard 5G: «Die Strahlenbelastung nimmt gegenüber 4G sogar ab», betonte er. Denn anders als frühere Mobilfunkstandards richten 5G-Antennen die Strahlen gezielt auf die Nutzer. «Dadurch sind alle, die gerade ihr Smartphone nicht nutzen, weniger exponiert. Strahlengegner müssten daher den neuen Standard begrüssen.» Aber auch er musste selbstkritisch eingestehen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gebe. «5G nutzt andere Frequenzen als 4G, gemäss dem Bundesamt für Umwelt gibt es aber keine Nachweise, wonach das zu Problemen führt.» 5G soll als Plattform der neuen Digitalisierungsbemühungen dienen, indem mehr Geräte miteinander vernetzt werden können.

Am eigentlichen Podium des Abends nahm unter anderem der Obwaldner Landwirt Josef Infanger teil, ehemaliger Bürgerpräsident von Engelberg. Auch ihm als Bauer ist die Digitalisierung nicht verschlossen geblieben. Er sagte:

«Auf meiner Alp kommt ein autonomes Spritzgerät gegen Unkraut zum Einsatz. Wir Landwirte sind ja bestrebt, weniger Pestizide einzusetzen.»

Da komme dieser Roboter gerade gelegen. «Wir haben viel weniger Pestizide verbraucht. Ich kann nur Werbung machen für das Gerät.» Zum Kaufen lohne sich dieses zwar kaum, es kostet um die 100'000 Franken, dafür kann es gemietet werden. Und eins war Josef Infanger wichtig zu betonen: «Melken möchte ich weiterhin selber. Dabei kann ich wunderbar den Tag reflektieren.»

Zahlungsdienst Twint überwacht keine Kunden

Bruno Thürig, Direktor der Obwaldner Kantonalbank, lobte derweil den bargeldlosen Schweizer Bezahldienst Twint als gute Antwort auf die Konkurrenz aus Amerika. Thürig meinte:

«Google Pay, Apple Pay et cetera haben uns regelrecht überfallen. Dank Twint wandern die Kunden aber nicht zu diesen Diensten ab.»

Auf eine Frage von Moderator Daniel Brunner nach dem Datenschutz beim digitalen Bezahlen, versicherte Thürig: «Wir sind meilenweit davon entfernt, die Daten der Kunden überhaupt nur auswerten zu können, unabhängig von ethischen Fragen.» Und Regierungsrat Joe Christen gab Einblicke in den generellen Stand der Digitalisierung in Nidwalden: «Die Diskussionen drehen sich aktuell um das elektronische Patientendossier.» Zum Datenschutz fügte er an: «Unter Umständen wird ein Verunfallter dann ja froh sein, wenn die Notfallmedizin bereits Einblicke ins Dossier hat, und weiss, welche Medikamente man dem Verunfallten nicht verschreiben darf.»

Der Amerikaner George Sheldon, emeritierter Professor der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel, blickte am Podium auf den Arbeitsmarkt: «Im Zuge der Digitalisierung braucht es weniger Arbeitskräfte, um ein Produkt herzustellen. Deshalb gibt es Ängste, dass den Menschen die Arbeit ausgeht.» Dabei gehe oft vergessen, dass neue Arbeitsplätze entstehen und zwar im technischen Sektor. «Die Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert hatte grosse Auswirkungen auf die Zuwanderung, sie zog Geringqualifizierte an, weil komplexe Aufgaben aus den Manufakturen in die automatisierten Fabriken verlagert wurden.»

Künftig sind Uniabgänger gesucht

Bei der Digitalisierung sei es genau umgekehrt: Gesucht würden künftig vor allem Hochqualifizierte mit universitären Abschlüssen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. «In der Schweiz gibt es eine Verschiebung bei der Ausbildung in den Hochschulbereich, vor allem aber in die Geisteswissenschaften. Dank der guten Lebensbedingungen importiert sie die ‹Crème de la Crème› der Ingenieure aus Europa.» Die Schweiz ist also vom europäischen Arbeitsmarkt stark abhängig. Für die Zukunft regte Bruno Thürig an, das duale Bildungssystem in den technischen und handwerklichen Berufen zu stärken und allenfalls auf die tertiäre Bildungsstufe, also Fachhochschulen und Universitäten, auszudehnen. Sheldon pflichtete bei: «Auch Akademiker profitieren von starken Praxisbezügen.»