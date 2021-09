Obwalden Messe für Bruder Klaus: Das Chorwerk mit unglaublicher Geschichte erfreut die Zuhörer in Sachseln Die wiederentdeckte Messe für Bruder Klaus von Max Ammann ist in Sachseln aufgeführt worden. Die Basler Madrigalisten liessen dabei jede einzelne Singstimme zu einem Musikinstrument werden.

In der Sachsler Kirche erwartet das Publikum gespannt den von Radio und CD-Aufnahmen bekannten Chor der Basler Madrigalisten. Die 26 Sängerinnen und Sänger stellen sich hinter Meinrad Burch-Korrodis vergoldetem Silberreliquiar von Bruder Klaus auf. Und jetzt gibt Dirigent Raphael Immoos den Einsatz zu einem kirchenmusikalischen Abenteuer.

Von Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen kommen die Worte «Kyrie eleison» und «Gloria in excelsis Deo». Chormelodien werden in einer Vielzahl stimmlicher Varianten und mit erstaunlichen rhythmischen Elementen interpretiert. Der Basler Kirchenmusiker und Kenner Matthias Wamser sagt es so: «Die rasche Aufeinanderfolge der Einsätze führt zu kunstvoller Dichte und an vielen Stellen zum Eindruck der Flächigkeit.»

Die Basler Madrigalisten unter Raphael Immoos führen in Sachseln die Messe von Benno Ammann auf. Bild: Romano Cuonz (Sachseln, 26. September 2021)

Als Zuhörer spürt und hört man: Bei diesem durch hervorragende Vokalistinnen und Vokalisten vorgetragenen Werk wird jede einzelne Singstimme zu einem eigenen Musikinstrument. Menschliche Stimmen demonstrieren ihre vielfältigen Möglichkeiten, mit denen sie sich selbst vor der Orgel nicht zu verstecken brauchen. Was der Chor in Sachseln an diesem Abend darbietet, ist die «Missa Defensor Pacis – Verteidiger des Friedens», die der Innerschweizer Komponist Benno Ammann zur Heiligsprechung von Bruder Klaus 1947 komponiert hat. Den Auftrag dazu erteilte ihm der damalige Papst Pius XII. persönlich. Noch nie zuvor durfte ein Schweizer Komponist ein Werk schreiben, das im Petersdom uraufgeführt werden sollte.

Grosse Schlampereien im Vatikan

Noch bevor der Chor das «Credo in unum Deum» anstimmte, erzählte sein Leiter Raphael Immoos dem Publikum eine fast unglaubliche Geschichte. Er berichtete von Vorurteilen, Schlampereien und Intrigen, die das Werk des «schweizerischen Hirtenknaben», wie es im Vatikan geheissen habe, beinahe verhindert, sicher aber verunglimpft hätten.

Der Gersauer Komponist Benno Ammann (1904–1986) hatte seine Partitur-Reinschrift Lorenzo Perosi, dem greisen Kapellmeister der römischen Cappella Sistina, ausgehändigt. Doch als Ammann in Rom ankam, war seine für den Vatikan etwas gar zeitgenössische Komposition verschwunden. Vermutet wurde ein Sabotageakt zweier konservativer Geistlicher. Schliesslich mussten die Stimmen für die 50 Sänger von einem skizzenhaften Handexemplar des Komponisten abgeschrieben werden.

Bei der Uraufführung rauchten und schwatzten die Sänger

Noch drastischer waren die Probleme während des Gottesdienstes, zu dem sich im Petersdom Tausende versammelt hatten. Der Dirigent und die Sänger, die erstmals ein zeitgenössisches Werk aufführen sollten, waren überfordert. Wenn nicht gerade gesungen wurde, schwatzten und rauchten die Sängerknaben auf der Empore. Auch sollen einige mit dem Rücken zum hilflosen Dirigenten gestanden haben. Seine Seufzer, die Messe sei «molto difficile e modernissima» ist aktenkundig.

Solche Missstände und eine demzufolge klanglich wie akustisch miserable Radioübertragung führten damals zu öffentlicher Kritik. Die Folgen für den Schweizer Komponisten waren fatal: Seine aufwendige Messe verschwand schon bald aus dem Musikleben. Bis 2020, als Raphael Immoos und die Basler Madrigalisten das Werk wiederentdeckten, ist nur eine einzige Aufführung im Jahr 1948 durch den Wiener Kammerchor belegt.

Gebet von Bruder Klaus wird zu Musik

«Mit der Schweizer Erstaufführung von Benno Ammanns ‹Missa Defensor Pacis› ist den Basler Madrigalisten die Wiederentdeckung eines hochkarätigen musikalischen Werks gelungen», gibt sich Leiter Raphael Immoos überzeugt. Dieses Werk sei von einzigartigem, historischem Wert. Selbst aus heutiger Sicht komme dieser Messe Aktualität zu: In schönen, aber ab und an auch bewusst dissonanten Passagen lässt nämlich der Komponist, der den Krieg selber erlebt hat, seine und eben auch Bruder Klausens Idee immer wieder aufscheinen: «Die Verteidigung des Friedens – durch Vermittlung und nicht durch Gewalt.»

Einen einmalig schönen Teil der Messe bekommt man nach dem Credo zu hören. Zu Ehren des Heiligen hat Ammann dessen Gebet «Mein Herr und mein Gott» ins Lateinische übersetzt und ihm als «Offertorium» eine ebenso grossartige wie letztlich doch schlichte Vielstimmigkeit verliehen. Matthias Wanner sagt: «Angesichts der Beschränkung auf vier Stimmen bei gelegentlicher Stimmteilung und einer Harmonik, die ausnahmsweise auch an spätromantische Vorbilder erinnert, ist dieser Satz der zugänglichste Teil der Missa.» Die Aufführung in Sachseln, genau ein Jahr, bevor man 75 Jahre Heiligsprechung Bruder Klaus feiert, bereitete den Singenden genauso viel Freude wie dem Publikum.