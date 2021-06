Obwalden Nach emotionaler Diskussion: Kantonsrat beschliesst Netto-Null-Strategie Jetzt steht fest: Der Kanton Obwalden soll schon vor 2050 keine Treibhausgase mehr ausstossen. Eine entsprechende Motion wurde überwiesen. Doch der Vorstoss war alles andere als unumstritten.

Der Klimawandel ist auch in Obwalden sichtbar. Am deutlichsten ist dies am Titlisgletscher, der jedes Jahr etwas kleiner wird. Doch auch das verheerende Hochwasser von 2005 ist ein Indiz für die sich verändernde Umwelt. Schon heute hat sich Bundesbern zum Ziel gesetzt bis 2050 keine Treibhausgase mehr auszustossen. Mit anderen Worten: eine netto-null Emission.

Kantonsrat Dominik Imfeld (CVP/Die Mitte, Sarnen) kämpfte für seine Netto-Null-Motion. Bild: Anian Heierli (Sarnen, 25. Juni 2021)

Nur geht das Kantonsrat Dominik Imfeld (Sarnen, CVP/Die Mitte) noch nicht weit genug. Mittels einer Motion will er den Regierungsrat damit beauftragen, dieses Netto-Null-Ziel schon vor 2050 zu erreichen. Zudem fordert er gleichzeitig eine Langfriststrategie 2032+. Gemeint ist ein konkreter Masterplan inklusive Standortanalyse, Massnahmen, Zwischenschritten und dem finanziellen Bedarf.

Der CVP-Mitte-Parlamentarier stiess mit seinem Anliegen auf Gehör. Der Kantonsrat überwies am Freitag die Motion mit 36 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung. Damit folgte man auch dem Antrag der Regierung. Denn diese war bereits im Vorfeld der Session der Ansicht, «dass mit dem kantonalen Energie- und Klimakonzept 2035 die Forderung der Motion nach einem konkreten Masterplan zur Erreichung des Zeiles einer Reduktion der Treibhausgasemissionen auf netto-null in einer für Obwalden angemessenen Weise erfüllt werden kann.» So erarbeitete die Baudirektion Anfang 2021 eine Projektskizze mit Zeithorizont 2035. Diese wurde von der Regierung am 27. April genehmigt.

Die SVP hielt dagegen. Es votierte Kantonsrat Albert Sigrist (Giswil). Bild: Anian Heierli

Diskussionslos wurde die Motion aber nicht durchgewunken. Im Gegenteil: Die SVP-Fraktion hielt dagegen. Das Konzept wurde als Papiertiger bezeichnet. Kantonsrat Peter Seiler (SVP, Sarnen) sagte dazu: «Die vorliegende Motion ist ein Startschuss zu immer noch mehr Vorschriften.» Er doppelte nach: «Ja gar zu einem staatlich gelenkten Leben.» Dazu sage seine bürgerliche Fraktion nein. Sein Parteikollege Albert Sigrist (SVP, Giswil) verwies zudem schon auf heutige Leistungen. So würden 68 Prozent des Stroms aus Schweizer Steckdosen aus erneuerbaren Energien stammen. Sigrist wollte den Klimawandel aber nicht leugnen. «Ja, wir haben ein Problem», sagte er. «Aber wir wollen es pragmatisch lösen.»

Baudirektor verweist auf die Tourismusbranche

Im Namen des Regierungsrats machte sich Baudirektor Josef Hess für die Motion stark. Mit emotionalen Voten:

«Bereits in einer Generation werden wir in Obwalden Gletscher nur noch aus Schulbüchern kennen. Ein etwas bedrückendes Szenarion, das nicht nur mich – der in der Nähe des Titlis aufgewachsen ist – nicht kalt lässt.»

Hess erinnerte diesbezüglich auch an Tourismusunternehmen wie die Titslisbahnen, die sich gezwungenermassen an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen. So gehört der Gletscher seit Jahrzehnten zum Geschäftsmodell der Firma, die heute weit über 400 Leute beschäftigt. «Das Verschwinden des Titlisgletschers werden wir auch mit unserem Energiekonzept und unserem Masterplan nicht mehr verhindern», so Hess. Doch vielleicht könne man das Verschwinden etwas verzögern, sofern ein Grossteil der industrialisierten Welt mitmache.

SP will die Klimakrise «umfassend» angehen

Für den Baudirektor steht fest: «Es geht nicht um die Rettung des Planeten. Es geht um unsere Lebensgrundlage für den Tourismus, die Land- und Waldwirtschaft, die Energieversorgung und den Wasserhaushalt.» Ähnlich argumentierte auch Motionär Imfeld: «Schlussendlich profitieren alle vom Klimaschutz. Auch die Landwirtschaft soll ein grosses Interesse daran haben.» Unterstützung erhielt der Vorstoss auch von linker Seite. «Die Gletscher schmelzen uns weg, die Zeit läuft uns davon», so Josef Allenbach (SP, Kerns). Sein Appell: «Wir müssen die Klimakrise angehen. Rasch, gezielt und umfassend.» Und Kantonsrat Hanspeter Scheuber (CSP, Kerns) betonte:

«Wenn wir unsere Lebensgrundlage retten wollen, werden wir nicht darum herumkommen, den CO 2 -Ausstoss auf null zu senken.»

Die Liberalen argumentierten ihrerseits mit neuen Technologien. «Das Netto-Null-Ziel erreichen wir nur mit Innovation», so Roland Kurz (FDP, Sachseln). Seine Fraktion sprach sich denn auch einstimmig für die Überweisung aus.