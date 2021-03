Obwalden Nach Weiterzug durch verunfallten Gleitschirmschüler: Obergericht spricht Instruktor ebenfalls frei Für die Obwaldner Oberrichter ist nicht erwiesen, dass ein Gleitschirmlehrer eine Schuld am Unfall seines Schülers trägt.

Das Obergericht spricht einen Obwaldner Gleitschirmlehrer vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung frei. Es folgt damit der Vorinstanz, die den heute 56-jährigen Mann ebenfalls als nicht schuldig erachtete.

Auch für die drei Oberrichter steht somit fest, dass der Fluglehrer den Unfall einen seiner Schüler Anfang 2017 nicht zu verantworten hat. Dieser war nach einer Kollision mit einer anderen Flugschülerin unkontrolliert zu Boden gegangen und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er sowie die Staatsanwaltschaft warfen dem Fluglehrer vor, seine Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Dies, indem er dem Schüler erlaubte, in Engelberg seinen ersten Höhenflug durchzuführen, obwohl an diesem Tag auch viele andere Gleitschirmflieger unterwegs waren. Das Aufkommen anderer Piloten sei jedoch nicht aussergewöhnlich hoch gewesen, urteilt das Obergericht angesichts der Aussagen mehrerer Befragten.

Dem ersten Höhenflug des Schülers sei zum Zeitpunkt vor dem Start nichts im Weg gestanden, wird im Urteil ein Sachverständiger zitiert. Der Schüler sei ausreichend vorbereitet gewesen. Auch dass der Lehrer einen vom Schüler ausgefüllten Fragebogen nur kurz überflog und nicht weiter mit ihm besprach, sei nicht als Verletzung der Sorgfaltspflicht zu werten. Der Test sei lediglich eine Selbstkontrolle für den Schüler gewesen und sei bis auf eine Frage vollständig und zudem korrekt ausgefüllt gewesen.

Verhalten während Flug nicht Teil der Anklage

Dass während des Fluges des Schülers unvermittelt die Thermik – der Aufwind, welcher die Gleitschirmpiloten in der Höhe hält – nachliess, in der Folge viele Piloten landen mussten und sich so im Landebereich näher kamen, habe der Fluglehrer nicht voraussehen können. Mit diesem Vorwurf sah sich der Mann ebenfalls konfrontiert. Laut Sachverständiger könne ein solcher Abfall der Thermik zwar vorkommen, sei aber nicht typisch für die damals herrschenden Umstände.

Nicht zu prüfen hatte das Obergericht seiner Ansicht nach, ob sich der Instruktor auch während des Fluges des Schülers korrekt verhalten hatte. Der Schüler warf ihm nämlich auch vor, ihn durch seine Anweisungen über Funk «in das dichte Gedränge über dem Luftraum beim Landeplatz gelotst» zu haben, wo es dann zum Unfall kam, wie es im Urteil heisst. Dieses Verhalten sei aber gar nicht Bestandteil der Anklageschrift gewesen.

Sowohl der Obwaldner Staatsanwalt wie auch der klagende Gleitschirmschüler hatten den Freispruch des Kantonsgerichts ans Obergericht weitergezogen. Dort wurde der Fall vor zwei Wochen erneut verhandelt. Weil der Fluglehrer nun wiederum freigesprochen wird, hat der Kanton Obwalden Verfahrenskosten von total knapp 8000 Franken zu tragen, der verunfallte Schüler muss Verfahrenskosten von 1700 Franken bezahlen. Eine Entschädigung für den Instruktor von gesamthaft knapp 21'000 Franken geht ebenfalls zu Lasten der Obwaldner Staatskasse. Das nun vorliegende Urteil des Obergerichts ist derzeit aber noch nicht rechtskräftig.