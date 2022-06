Obwalden Neue Köpfe im Verband der katholischen Kirchgemeinden An der 61. Verbandsversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinden Obwaldens wurde Lukas Küng nach 16 Jahren verabschiedet.

Von links: Präsident Alois Vogler mit den neugewählten Silvia Limacher, Christa Halter und Patrick Imfeld. Bild: PD

Erstmals leitete Alois Vogler die Kirchgemeindeversammlung des Kantons Obwalden im Jugend- und Pfarreizentrum in Lungern. Im Mittelpunkt der 61. Verbandsversammlung vom vergangenen Dienstag standen die Rechnung 2021, Neuwahlen und Verabschiedungen. In seinem ausführlichen Jahresbericht kam der Verbandspräsident auf die wichtigsten Geschehnisse des vergangenen Jahres zu sprechen. Der Administrationsrat behandelte die Geschäfte anlässlich von sechs Sitzungen und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Jahresplanung der Verbandsgremien, der Führung der drei kirchlichen Fachstellen und der Teilnahme an Versammlungen und Tagungen.

Der Präsident gratulierte der Kirchgemeinde Sarnen zum Zusammenschluss der drei Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil zum Seelsorgeraum Sarnen. Christina Tscherfinger, welche seit Juni 2016 als Seelsorgerin im Bundesasylzentrum Glaubenberg ob Sarnen im Auftrag des Kirchgemeindeverbandes gearbeitet hat, reichte per Ende Juni ihre Kündigung ein. Personalchefin Ruth Glaus dankte Christine Tscherfinger für ihre grosse und selbstständige Arbeit im Asylzentrum und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. Die Nachfolgeregelung ist auf gutem Weg, aber noch nicht abgeschlossen.

Drei Neugewählte

Finanzchef Lukas Küng präsentierte die Verbandsrechnung 2021. Bei einem Gesamtertrag von 739'563 Franken und einem Gesamtaufwand von 670'652 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 68911 Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1900 Franken. Diskussionslos wurde die Verbandsrechnung 2021 einstimmig genehmigt. Gutgeheissen wurden auch der Jahresbericht sowie ein Nachtrag zum Budget 2022 betreffend die Mehrkosten zur Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Konzepterstellung Jugendpastoral.

Als neuer Finanzchef des Kirchgemeindeverbandes Obwalden wurde Patrick Imfeld, Sarnen, gewählt. Er ist ein ausgewiesener Fachmann im Bereich Finanzen, ist im Besitz des Fachausweises Finanzplaner und zudem eidgenössisch diplomierter Bankfachexperte. Imfeld ist selbstständiger Treuhänder bei der Imfeld und Ettlin Treuhand GmbH in Sarnen und zusätzlich Geschäftsführer der Korporation Freiteil Sarnen. Mit Beifall wurde Patrick Imfeld als Nachfolger von Lukas Küng in den Administrationsrat gewählt.

Mitarbeit an Verschlankung der Organisation

Als neue Personalchefin wählte die Verbandsversammlung Silvia Limacher, St.Niklausen. Sie ist Mitinhaberin und Geschäftsleitungsmitglied der Holz Limacher AG und zuständig für die Leitung von Administration, Finanzen und Personal. Sie ist die Nachfolgerin von Ruth Glaus, die aus Lungern stammt.

Für den zurücktretenden Rechnungsrevisor Hugo Keller, Alpnach, wurde Christa Halter, Giswil, gewählt. Infolge Amtszeitbeschränkung musste Finanzchef Lukas Küng, Sarnen, nach 16 Jahren verabschiedet werden. Er arbeitete in den Jahren 2010 und 2013 massgeblich an der Verschlankung der Organisation des Kirchgemeindeverbandes Obwalden mit. «Lukas Küng hat den Verband sehr geprägt. Wir haben ihn als haushälterischen und fundierten Finanzchef kennen gelernt, ausgestattet mit einer grossen Schaffenskraft. Auch die kollegiale Zusammenarbeit haben wir sehr geschätzt», betonte Verbandspräsident Alois Vogler und überreichte ihm ein Erinnerungsgeschenk.

Herzliche Worte des Dankes richtete der Präsident auch an Ruth Glaus, Lungern, die währen 21 Jahren «die Geschicke des Kirchgemeindeverbandes massgeblich gestaltete», führte der Verbandspräsident aus. Ihre Arbeit wurde ebenfalls mit einem Geschenk verdankt. Anerkennende Worte und ein Geschenk erhielt auch Hugo Keller, Alpnach, für seine zwölfjährige Tätigkeit als Rechnungsrevisor.