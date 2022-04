Obwalden Nur zur Frontex gibt es von der SVP ein Ja Die SVP Obwalden fasste an ihrem Parteitag die Parolen zu den nationalen Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai 2022 und folgte dabei der Mutterpartei.

Viele Mitglieder, um die 80 Personen, nahmen am Parteitag der SVP Obwalden im Gastro Bord in Kerns teil. Ob es an den Themen der anstehenden, nationalen Volksabstimmungen lag oder an der im Vorfeld angekündigten Diskussion über ein mögliches Referendum zur Sanierung der Psychiatrie oder ganz einfach an der Freude am gemütlichem Zusammensein bei Speis und Trank ist nicht bekannt.

Nael Hasler von der Jungen SVP überzeugte mit seinem Referat die Zuhörerinnen und Zuhörer von einer Ablehnung der Lex Netflix, dem sogenannten Filmgesetz. Kantonsrat Hubert Schumacher hielt dagegen und warb für dessen Annahme. Die Teilnehmenden lehnten das Filmgesetz mit 72 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen klar ab.

Eine rege Diskussion löste das Transplantationsgesetz aus. Der Winterthurer Arzt Alois Beerli vom Referendumskomitee konnte die vielen Fragen rund um den Tod fachgerecht beantworten. Mit einem einstimmigen Entscheid bei 5 Enthaltungen wurde die Nein-Parole beschlossen. Die Entscheidung über eine Organspende müsse jedem Menschen selbst überlassen sein, er dürfe nicht einem staatlichen Automatismus unterworfen werden.

Für die Unterstützung von Frontex zur Verstärkung der Überwachung der Aussengrenze des Schengenraums wurde mit 54 zu 19 Stimmen bei 4 Enthaltungen die Ja-Parole beschlossen, nachdem Kantonsrat Thomas Michel das Nein und Parteipräsidenten Monika Rüegger das JA vertreten hatten.

Referendum gegen Sanierung der Psychiatrie ist beschlossene Sache

Nach den Parolen zur Volksabstimmung hat die Partei über das Referendum gegen den Objektkredit zur Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie beraten und ein solches beschlossen. Die SVP stelle sich damit nicht gegen die Luzerner Psychiatrie (LUPS) am Standort Sarnen, wehre sich aber gegen die überteuerte Sanierung eines denkmalgeschützten Altbaus, schreibt die Kantonalpartei in einer Mitteilung. Die Referendumsfrist läuft bis zum 2. Mai 2022.