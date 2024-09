Obwalden Obwalden stimmt über Psychiatriegebäude ab – Denkmalschutz wird zu entscheidendem Aspekt Jetzt liegen die Abstimmungsunterlagen für den 25. September bereit. Die Obwaldner Regierung ist vom 22-Millionen-Projekt überzeugt – ein Nein würde für eine ungewisse Zukunft sorgen.

Die Abstimmung sei wegweisend für die Gesundheitsversorgung des Kantons Obwalden, sagte Landammann Christoph Amstad an der Medienkonferenz am Montagmorgen. Am 25. September befinden die Obwaldnerinnen und Obwaldner über den Baukredit von 20,5 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen. Gegen diesen wurde das Referendum ergriffen, nachdem der Kantonsrat den Kredit mit 33 zu 13 Stimmen (zwei Enthaltungen) angenommen hatte. Dabei wurde Sarnen als Psychiatriestandort nicht in Frage gestellt, aber die Gegner störten sich am Projekt selber. Entscheidender Punkt: Das Gebäude, 1850 als erstes Kantonsspital Obwaldens erbaut, steht unter Schutz. Diesen möchten die Gegner aufheben und stattdessen einen Neubau realisieren.

Laut Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli ist das Gebäude sogar «doppelt geschützt», wie er es ausdrückte. Denn zum einen befindet es sich seit den 1980er-Jahren als Einzelobjekt im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos). Zudem hat es der Kantonsrat 2018 einstimmig als regional bedeutendes Baudenkmal klassiert. «Die Glaubwürdigkeit würde stark leiden, wenn sich der Kanton bei eigenen Projekten über den Denkmalschutz hinwegsetzt, während man bei privaten Projekten verlangt, dass denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten sind», sagt Christian Schäli. Zudem prognostiziert er bei einem Nein ein langwieriges Verfahren. «Die Verfahrensrisiken sind äusserst hoch, während die Erfolgschancen äusserst gering sind.»

Einzug in Neubau frühestens 2031

Für die Aufhebung des kantonalen Schutzes müsste ein neuer Schutzplan erarbeitet und die Gemeinden und involvierten Behörden angehört werden. Eine öffentliche Auflage wäre nötig und mögliche Einsprachen könnten bis vor Bundesgericht weitergezogen werden. Einspracheberechtigt wären auch Verbände, so etwa der Innerschweizer Heimatschutz. «Da wird Widerstand kommen aus den Fachkreisen», ist sich Schäli sicher. So rechnet die Regierung damit, dass bei einem Nein ein Einzug im Neubau frühestens im Jahr 2031 möglich wäre.

Aber: Auch Bauarbeiten an einem geschützten Objekt bringen Risiken mit sich. «Es wäre gelogen, wenn wir behaupten würden, dieses sei gleich null», räumt Baudirektor Josef Hess ein. «Wir schätzen die Chancen aber als gering ein, dass wir auf etwas ‹speziell Schützenswertes› treffen werden, was die Sache verteuert oder verzögert.» Fest steht: «Eine Gesamtsanierung ist überfällig», so Hess. Dazu habe man sich auch gegenüber der Luzerner Psychiatrie (Lups) verpflichtet, welche die Psychiatrie Sarnen betreibt. Diese habe auch signalisiert, nicht mehr länger im Provisorium verweilen zu wollen. Das Bauprojekt habe man mit den Fachleuten zusammen entwickelt, es stehe einem Neubau in nichts nach. Mit Ausnahme von tragenden Mittelwänden lässt der sanierte Bau viel Flexibilität zu.

Bereits drei Millionen investiert

Zum Stichwort Energie sagt der Baudirektor: «Mit dem Projekt erreichen wir das Minergie-Zertifikat.» Durch den Anschluss an den Wärmeverbund heize man CO 2 -neutral. Gegenüber einem Neubau spare man viel Rohstoff und Material. Im Inneren werde viel Holz verbaut, auch einheimisches. Kritisiert wurde, dass keine Fotovoltaikanlage eingeplant ist. Man werde eine entsprechende Anlage auf dem Bettentrakt des benachbarten Kantonsspitals befestigen, so Hess. Die gesamten Kosten werden auf 22,08 Millionen geschätzt. Die Regierung geht davon aus, dass diese Investitionen durch die Mieterträge bis in 30 Jahren amortisiert sind. «Für ein historisches Gebäude ist das eine absolut sinnvolle Nutzung.» Viel günstiger dürfte ein Neubau nicht kommen, schätzt er. Zudem habe man in dieses Projekt schon drei Millionen mit Vorabklärungen und Plänen investiert, die flöten gehen würden.

Und was ist mit Alternativen? Einen Bauplatz für einen «Neubau auf der grünen Wiese» gebe es zurzeit nicht, sagt Josef Hess. Der Standort des alten Gebäudes sei ideal, um die Synergien mit dem Kantonsspital zu nutzen. «Und was würden wir mit dem alten Gebäude machen?», stellt Hess in den Raum. Man wolle das Risiko nicht eingehen, dass sich die Lups aus Obwalden zurückziehe. Landammann Christoph Amstad fasste es deshalb so zusammen: «Wenn wir den Psychiatriebetrieb am Standort Sarnen aufrechterhalten wollen, braucht es eine zeitnahe Lösung.»