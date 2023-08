Obwalden «Die Ausgangslage hat sich geändert»: Paddy Matter (GLP) zieht Nationalratskandidatur zurück Nur als einzelner Gegner gegen die amtierende Nationalrätin Monika Rüegger hätte seine Kandidatur Sinn gemacht. Nachdem die FDP ebenfalls einen Kandidaten aufgestellt hat und daran festhält, zieht sich Patrick Matter (GLP) zurück

Paddy Matter zieht seine Kandidatur für die Nationalratswahlen zurück. Bild: PD

Ende April gaben die Grünliberalen Obwalden (GLP Obwalden) die Nationalratskandidatur von Paddy Matter bekannt. Bei der Kandidatur stand immer auch die Wahlmöglichkeit für die Obwaldnerinnen und Obwaldner und die Unzufriedenheit bei einem Teil der Bevölkerung mit der Arbeit der heutigen Nationalrätin im Fokus, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Uns war von Anfang an bewusst, dass ein erfolgreiches Resultat nur möglich ist, wenn eine Einzelkandidatur gegen Monika Rüegger antritt. Die Ausgangslage hat sich mit der Bekanntgabe der FDP-Kandidatur von Nico Fankhauser Ende Mai geändert», wird Ramon Gassmann, Co-Präsident der GLP Obwalden in der Mitteilung zitiert. «Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens habe ich mich deshalb in Absprache mit meiner Partei entschieden, meine Kandidatur zurückzuziehen», erklärt Paddy Matter.

Gespräch mit der FDP geführt

Ausschlaggebend für diesen Entscheid sei die Tatsache, dass die FDP Obwalden trotz intensiver Gespräche an ihrer Kandidatur festhalte. Das angestrebte Ziel, eine Veränderung herbeizuführen, sei bei einem «Dreikampf» unrealistisch. Lachende Dritte wäre die heutige Nationalrätin, so die GLP. «Der Entscheid ist uns alles andere als leichtgefallen. Aber als noch kleine Partei können und wollen wir uns keinen Wahlkampf leisten, der zu nichts führen wird», sagt Ramon Gassmann. Die Parteileitung der GLP Obwalden und Paddy Matter bedauern, diesen Schritt vollziehen zu müssen. «Ich wünsche den beiden verbleibenden Kandidierenden einen spannenden und vor allem einen fairen Wahlkampf», so Matter weiter. Der Fokus der GLP Obwalden gelte nun dem weiteren Wachstum im Kanton und den anstehenden Gemeinderatswahlen im Frühling 2024. Bereits im Oktober wird die GLP in Sachseln mit Isabelle della Torre zur Ersatzwahl für den Gemeinderat antreten.